Посетители обвинили любимый ресторан мэрии Салехарда в нарушениях

В Салехарде ресторан «Вкусы Ямала» обвинили в нарушениях санитарных норм

В популярном ресторане Салехарда готовят в антисанитарных условиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на антисанитарию в ресторане «Вкусы Ямала», который часто посещают чиновники из городской мэрии. В городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте» горожане пишут про нарушение санитарных правил и про отсутствие санитарных книжек у работников.

«Не ходите в ресторан „Вкусы Ямала“. Главный повар и хозяин заведения, в этом же лице, при дегустации блюд, облизывает ложку, мешает и кладет ее обратно гостям. Все блюда подвергаются этой же обработке через рот! Повара там работают без медицинского осмотра», — написала Ирина Валерьевна в группе «Подслушано в Салехарде».

Салехардцы в комментариях под постом отмечают использование некачественных продуктов при приготовлении пищи. «Недавно там были, обслуживание очень медленное, некоторые люди ушли, не дождавшись заказа. Еда невкусная, даже фри сделать не могут, коричневое масляное месиво. Либо грели сто раз, либо масло старое. Жульен с курицей и грибами словно уже пожевали, в салате „Цезарь“ одни горькие листья салата с соусом. Мы больше туда не пойдем», — рассказала Марина Марина. «Отвратительная кухня. Теперь понятно почему», — поделилась Ольга Паринова.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответ не получен.

В окружном Роспотребнадзоре корреспонденту агентства сообщили, что жалоб и обращений на деятельность ресторана «Вкусы Ямала» не поступало. «Проведение контрольно-надзорных мероприятий по информации, изложенной в социальных сетях, не представляется возможным. Проведение внеплановых проверок допускается при выявлении фактов причинения вреда либо непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, как житель Надыма (ЯНАО) обнаружил насекомых в блюде международной сети ресторанов. Ямальцы отмечают, что качество обслуживания в сервисе доставки японской кухни ухудшилось.