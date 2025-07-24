Минздрав хочет ввести комиссию для часто болеющих россиян

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В Минздраве отметили, что частое оформление больничных может говорить о необходимости проведения более тщательного обследования
В Минздраве отметили, что частое оформление больничных может говорить о необходимости проведения более тщательного обследования Фото:

Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов. Теперь, если за шесть месяцев пациент получал больничный четыре раза и более, лечащий врач будет обязан направить его на рассмотрение врачебной комиссии.

«Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более», — подчеркнули в Минздраве. Информацию приводит РБК.

В ведомстве сообщили, что новая мера поможет выявлять причины частого ухода сотрудника на «больничный», а также повысит качество медицинской помощи. По данным Минздрава, регулярное оформление больничных может указывать на необходимость более тщательного обследования, а задача врачебной комиссии — определить факторы, влияющие на заболеваемость, и разработать соответствующий план лечения и профилактики.

Изменения не затронут пациентов, ухаживающих за больными детьми или родственниками, проходящих реабилитацию, а также страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология или диабет, и получающих диализ. По оценке Социального фонда России, нововведения коснутся около 1% всех оформленных больничных листов. Сейчас выплата по больничному может достигать 5 673 рублей в день и зависит от стажа и среднего заработка.

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Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов. Теперь, если за шесть месяцев пациент получал больничный четыре раза и более, лечащий врач будет обязан направить его на рассмотрение врачебной комиссии. «Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более», — подчеркнули в Минздраве. Информацию приводит РБК. В ведомстве сообщили, что новая мера поможет выявлять причины частого ухода сотрудника на «больничный», а также повысит качество медицинской помощи. По данным Минздрава, регулярное оформление больничных может указывать на необходимость более тщательного обследования, а задача врачебной комиссии — определить факторы, влияющие на заболеваемость, и разработать соответствующий план лечения и профилактики. Изменения не затронут пациентов, ухаживающих за больными детьми или родственниками, проходящих реабилитацию, а также страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология или диабет, и получающих диализ. По оценке Социального фонда России, нововведения коснутся около 1% всех оформленных больничных листов. Сейчас выплата по больничному может достигать 5 673 рублей в день и зависит от стажа и среднего заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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