24 июля 2025

США выделят Украине миллионы долларов на обслуживание ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон также выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков
Пентагон также выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков Фото:

США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов. Об этом 24 июля сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в структуру Пентагона.

«Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе», — говорится в официальном заявлении агентства. В документе также уточняется, что поставки не окажут влияния на военный баланс в регионе и не затронут оперативные возможности вооруженных сил США.

В рамках сделки предусматривается поставка запасных частей, проведение модернизации оборудования, оказание технической поддержки, обучение украинского персонала. А также обеспечение логистики для эксплуатации американских систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Пентагон выделит четыре миллиона долларов на подготовку украинских медицинских специалистов и военных хирургов. Главной целью данной инициативы является развитие системы травматологической и психологической поддержки для пострадавших в ходе боевых действий.

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США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов. Об этом 24 июля сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в структуру Пентагона. «Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе», — говорится в официальном заявлении агентства. В документе также уточняется, что поставки не окажут влияния на военный баланс в регионе и не затронут оперативные возможности вооруженных сил США. В рамках сделки предусматривается поставка запасных частей, проведение модернизации оборудования, оказание технической поддержки, обучение украинского персонала. А также обеспечение логистики для эксплуатации американских систем противовоздушной обороны. Кроме того, Пентагон выделит четыре миллиона долларов на подготовку украинских медицинских специалистов и военных хирургов. Главной целью данной инициативы является развитие системы травматологической и психологической поддержки для пострадавших в ходе боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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