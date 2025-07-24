Легендарный рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года

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Халк Хоган умер в возрасте 71 года
Халк Хоган умер в возрасте 71 года Фото:

Известный актер и легенда реслинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года в своем доме в Клируотере (штат Флорида) утром 24 июля. Об этом сообщает издание TMZ Sports.

«Легенда рестлинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года», — говорится в материале. По данным издания, к дому Хогана были оперативно направлены несколько бригад медиков и нарядов полиции после поступления вызова о внезапной остановке сердца. Его вынесли из дома на носилках и погрузили в машину скорой помощи.

В последние месяцы у Хогана возникли серьезные проблемы со здоровьем. После операции на шее, которую рестлер перенес в мае, появились слухи о его тяжелом состоянии. Однако его супруга Скай несколько недель назад опровергала информацию о том, что Хоган находится в коме, подчеркнув, что он идет на поправку и его сердце «крепкое». Тем не менее, по данным СМИ, состояние спортсмена резко ухудшилось в последние дни.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) стал одной из ключевых фигур мирового рестлинга, популяризировав этот вид спорта среди широкой аудитории. В 1996 году он кардинально изменил свой образ, став одним из основателей группировки NWO, что принесло ему и рестлингу новую волну популярности. За свою карьеру Хоган был дважды включен в Зал славы WWE и снялся в ряде голливудских фильмов, а также в семейном реалити-шоу.

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Известный актер и легенда реслинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года в своем доме в Клируотере (штат Флорида) утром 24 июля. Об этом сообщает издание TMZ Sports. «Легенда рестлинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года», — говорится в материале. По данным издания, к дому Хогана были оперативно направлены несколько бригад медиков и нарядов полиции после поступления вызова о внезапной остановке сердца. Его вынесли из дома на носилках и погрузили в машину скорой помощи. В последние месяцы у Хогана возникли серьезные проблемы со здоровьем. После операции на шее, которую рестлер перенес в мае, появились слухи о его тяжелом состоянии. Однако его супруга Скай несколько недель назад опровергала информацию о том, что Хоган находится в коме, подчеркнув, что он идет на поправку и его сердце «крепкое». Тем не менее, по данным СМИ, состояние спортсмена резко ухудшилось в последние дни. Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) стал одной из ключевых фигур мирового рестлинга, популяризировав этот вид спорта среди широкой аудитории. В 1996 году он кардинально изменил свой образ, став одним из основателей группировки NWO, что принесло ему и рестлингу новую волну популярности. За свою карьеру Хоган был дважды включен в Зал славы WWE и снялся в ряде голливудских фильмов, а также в семейном реалити-шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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