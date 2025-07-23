Рамки на въезде в ЯНАО разоряют предпринимателей

На Ямале с 2023 года действуют пункты весогабаритного контроля. Три месяца они проработали в тестовом режиме, а после предприниматели столкнулись с неприятными неожиданностями — в адрес юридических лиц стали приходить штрафы, которые на текущий момент составляют для некоторых фирм десятки миллионов рублей. По мнению предпринимателей, многие штрафы выписываются несправедливо, но обращения в суды и в адрес окружных властей результатов не дают. В ситуации разбиралось URA.RU.
Какие штрафы приходят предпринимателям
За нарушения, выявленные на пунктах весогабаритного контроля в адрес юридических лиц поступают действительно впечатляющие штрафы. Суммы начинаются от 300 тысяч рублей. К примеру, ООО «Любимый Город», начиная с февраля 2024 года получила более 60 штрафов с различных пунктов на общую сумму в 18 млн рублей.
Все штрафы выписаны на краны и тралы, то есть на устройства, смонтированные на автомобилях и используемых для строительства и на объектах ТЭК. Судя по предоставленной URA.RU технической документации, спецмашины имеют технический паспорт, регулярно проходят техосмотр и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такой технике.
Во избежание спорных ситуаций существуют различные рекомендации. К примеру, производитель автокранов «Челябинец» при взвешивании на пункте весогабаритного контроля рекомендует:
- наезд на весы производить равномерно на середину весовой платформы со скоростью не более 5 км/час;
- производить наезд на весы несколько раз с различным направлением движения (вперед и назад) при этом соблюдать временной интервал после остановки не менее 30 секунд;
- статическое взвешивание (кран без движения) производить при выключенном двигателе.
Кроме того, как следует из данных постановлений об административных правонарушениях, один и тот же автокран заводской массой 21,3 тонны, при проезде на разных АПВГК («рамка»), пробивается по массе до 27 тонн. Неоднократно на одной и той же «рамке» в одну сторону утром автокран проезжает весы по рекомендованным правилам и скоростью без перевеса, в обратную, вечером, с такой же рекомендованной скоростью фиксируется превышение от 1,5 до пяти тонн с последующим штрафом.
Учитывая, что автокран не имеет площадок для перевозки груза, увеличить заводскую массу автокрана можно не более чем на 200 кг, посадив в кабину двух пассажиров. К тому же, на фото из постановлений об административных правонарушениях видно, что автокран находится в заводском исполнении и какие-либо посторонние предметы или груз отсутствуют. Внятного ответа, на вопрос, почему так происходит, предприниматели от компетентных органов не получили.
При более глубоком изучении данного вопроса становится ясно, что в актах об административных правонарушениях целенаправленно занижена нагрузка на оси. Так, для расчета указана нагрузка 10 т, тогда как в Федеральной государственной информационной системе «Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» (ФГИС СКДФ), начиная с момента установки пунктов весового контроля и на сегодняшний момент нагрузка указана 11,5 тонны. Нет ли здесь какого-то заблуждения?
Проблема водоналивных цистерн
Также штрафуются и цистерны, проезжающие через посты. Например, на Карамовском посту весы показали перегруз на вторую ось у автоцистерны, смонтированной на базе автомобиля КАМАЗ, принадлежащего ООО «Инветтехком». Согласно путевому листу (имеется в распоряжении URA.RU) КАМАЗ вез техническую воду, вес бруто которой вместе с цистерной составлял три тонны. После взвешивания перевес на ось составил полторы тонны и предприятие оштрафовали на 375 тысяч рублей.
По рекомендациям международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ) автоцистерны, перевозящие наливные грузы, взвешивают в статическом состоянии путем полного погружения на весовую платформу. При этом недопустимо взвешивание в динамическом режиме, так как центр тяжести груза при таком способе постоянно смещается, что приводит к некорректным замерам.
Согласно приказу Минтранса РФ от 31.08.2020 №348 для взвешивания используют контрольные весы, предназначенные для измерения нагрузки на ось транспортного средства в статическом состоянии. По сведениям предпринимателей, взвешивание автомобилей на Карамовском посту производится в движении, а это дает серьезные погрешности. По данным источников агентства, на пункте весогабаритного контроля со стороны Лабытнанги и вовсе запрещено останавливаться.
Нарушения, выявленные предпринимателями
При этом предприниматели считают, что весы на пунктах весогабаритного контроля работают с погрешностями из-за ненадлежащего состояния дорог. По их мнению, собственники дорог игнорируют требования эксплуатации весов и требования к их установке на дорогах, и даже в самих постановлениях, направленных, в частности, в адрес ООО «СтройЭнергоЯмал», видно, что дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии для корректной работы АПВГК (трещины, колейность, отслоение асфальта), что приводит к некорректным показаниям.
Кроме того, предприниматели обращают внимание, что табло, информирующее водителя о выявленных нарушениях, не всегда находится в рабочем состоянии, но даже признание этого факта судами в расчет не принимается.
Попытки обжалования решений инспекторов Ространснадзора о многотысячных штрафах успеха не имеют. Суды завалены исками: только в Пуровском районе их более 500. Но, как правило, судьи руководствуются протоколом о штрафе и не отменяют их решений, невзирая на доводы защиты. А операторы весогабаритного контроля отсылают к властям.
Для прояснения ситуации URA.RU обратилось в «Ростелеком», который осуществлял монтаж и обеспечивает техническое обслуживание комплексов автоматического весогабаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах Ямала. В пресс-службе корреспонденту агентства пояснили, что работы выполняются в строгом соответствии с техническими требованиями контракта и действующим законодательством РФ.
«Наша компания несет ответственность за работоспособность и техническую исправность оборудования АПВГК в рамках договора. Функции по установлению режимов работы системы, обработке данных, вынесению решений о нарушениях и дальнейшему взаимодействию с участниками дорожного движения, включая рассмотрение жалоб, находятся в исключительной компетенции государственного заказчика — окружной дирекции дорожного хозяйства ЯНАО», — сообщили в пресс-службе «Ростелеком».
Обращения в адрес губернатора Ямала Дмитрия Артюхова тоже пока результатов не дают. По словам предпринимателей, правительство планирует организовать встречу с заместителем главы округа Александром Калининым, где представители фирм планируют выработать конструктивные пути решения проблемы. Но пока такая встреча не состоялась. Зато 2 июля прошла беседа с представителями окружного дептранса. Было принято решение провести контрольной замер работоспособности рамок, но дата все еще не согласована со стороны департамента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!