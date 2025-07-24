Ответственных за порядок в армии будут судить за стомиллионный ущерб

Два сотрудника управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела о причинении государству ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — рассказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Он добавил: «В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей».
По данным следствия, речь идет о Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Они подозреваются в том, что подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта.
Ранее стало известно, что в отношении экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, связанное с получением взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Такая информация содержится в материалах расследования.
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