Ответственных за порядок в армии будут судить за стомиллионный ущерб

СК возбудил дело против сотрудников Минобороны из-за хищения бюджетных денег
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки
По данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки Фото:

Два сотрудника управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела о причинении государству ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — рассказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Он добавил: «В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей».

По данным следствия, речь идет о Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Они подозреваются в том, что подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта.

Ранее стало известно, что в отношении экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, связанное с получением взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Такая информация содержится в материалах расследования. 

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Два сотрудника управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела о причинении государству ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — рассказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Он добавил: «В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей». По данным следствия, речь идет о Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Они подозреваются в том, что подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта. Ранее стало известно, что в отношении экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, связанное с получением взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Такая информация содержится в материалах расследования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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