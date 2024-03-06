У жителей ЯНАО вырос интерес к онлайн-кинотеатрам

«Мегафон»: интерес ямальцев к онлайн-кинотеатрам вырос на 14%

Онлайн-кинотеатры набирают популярность на Ямале (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО стали чаще смотреть кино и сериалы через онлайн-кинотеатры. За 2023 год общий интернет-трафик видеосервисов увеличился почти на 14%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Мегафон».

«В 2023 году абоненты из ЯНАО потратили на российские онлайн-кинотеатры на 14% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Так, по итогам ноября, совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 16% в сравнении с предыдущим месяцем и на 80% в декабре», — сообщили специалисты мобильного оператора.

Большинство зрителей онлайн-киноплощадок на Ямале — это мужчины. Они составляют 52% от всей аудитории стримингов и он потребляют 67% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

В возрастной категории зрителей первое место в ЯНАО заняли миллениалы (25-35 лет), на них приходится 59% посетителей. «Второе и третье место между собой делят абоненты 35-45 лет и зумеры (17-25 лет) — 21% и 19% соответственно», — отметили аналитики.

Самыми популярными онлайн-площадками для просмотра сериалов и кино в ЯНАО у женщин стали «Иви» и «Смотрим.ru» — их доля составила 37% и 36% соответственно. Мужчины предпочитают Premier — 69% подписчиков сервиса.