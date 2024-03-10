10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

В ЯНАО назначили начальника районного отдела полиции

Отдел полиции по Пуровскому району возглавил Иван Козлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в управлении миграции. Курган, часы, умвд, полиция
В Пуровский район ЯНАО назначили нового руководителя отдела Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте.

Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности.

Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков.

Подполковник полиции Иван Козлов стал руководителем ОМВД по Пуровскому району
Подполковник полиции Иван Козлов стал руководителем ОМВД по Пуровскому району
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Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте. Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности. Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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