В ЯНАО назначили начальника районного отдела полиции

Отдел полиции по Пуровскому району возглавил Иван Козлов

11 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

В Пуровский район ЯНАО назначили нового руководителя отдела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте. Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности. Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков. Подполковник полиции Иван Козлов стал руководителем ОМВД по Пуровскому району Фото: Ноябрьск-информ — https://noyabrsk-inform.ru/princip-otkrytosti-v-ovd-nojabrska-rasskazali-o-pravilah-obrashhenija-gorozhan

Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте. Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности. Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков.