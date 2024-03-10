В ЯНАО назначили начальника районного отдела полиции

Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте.
Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности.
Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков.
Подполковник полиции Иван Козлов стал руководителем ОМВД по Пуровскому району
Главой отдела полиции в Пуровском районе ЯНАО был назначен подполковник полиции из Ноябрьска Иван Козлов. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко представил личному составу ОМВД России „Пуровский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Козлова. Генерал-майор поздравил его с назначением и отметил, что имеющийся у него профессионализм и опыт службы в системе органов внутренних дел позволят с честью справиться с возложенными обязанностями», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте. Козлов родился в Казахстане, окончил Омскую академию МВД. С 2006 года работал в ОМВД по Ноябрьску, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности. Пост начальника Пуровского ОМВД освободился в конце ноября 2023 года. Прежний начальник — Анатолий Варенцов ушел на пенсию, его обязанности выполнял Андрей Агарков.