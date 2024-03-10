В ЯНАО аферисты представляются врачами и предлагают курс лечения

11 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Аферисты в ЯНАО представляются врачами и предлагают дорогое лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения, сообщает в своем паблике УМВД России по ЯНАО. Деньги просят перевести сразу. «Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения. Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», — говорится в публикации, размещенной во «ВКонтакте». Затем жертве звонит человек, представляющийся главврачом поликлиники и сообщает, что лечить пациента будет профессор. Лечение стоит денег, их необходимо перевести сразу. Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Салехарда будет рассматриваться дело в отношении местной жительницы за фальсификацию доказательств. В Арбитражном суде фигурантка пыталась предоставить недостоверные сведения о неисправностях незаконно приобретенного ею автомобиля.

Следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения, сообщает в своем паблике УМВД России по ЯНАО. Деньги просят перевести сразу. «Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения. Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», — говорится в публикации, размещенной во «ВКонтакте». Затем жертве звонит человек, представляющийся главврачом поликлиники и сообщает, что лечить пациента будет профессор. Лечение стоит денег, их необходимо перевести сразу. Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Салехарда будет рассматриваться дело в отношении местной жительницы за фальсификацию доказательств. В Арбитражном суде фигурантка пыталась предоставить недостоверные сведения о неисправностях незаконно приобретенного ею автомобиля.