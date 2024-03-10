10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

В ЯНАО аферисты представляются врачами и предлагают курс лечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
Аферисты в ЯНАО представляются врачами и предлагают дорогое лечение Фото:

Следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения, сообщает в своем паблике УМВД России по ЯНАО. Деньги просят перевести сразу.

«Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения. Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», — говорится в публикации, размещенной во «ВКонтакте».

Затем жертве звонит человек, представляющийся главврачом поликлиники и сообщает, что лечить пациента будет профессор. Лечение стоит денег, их необходимо перевести сразу.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Салехарда будет рассматриваться дело в отношении местной жительницы за фальсификацию доказательств. В Арбитражном суде фигурантка пыталась предоставить недостоверные сведения о неисправностях незаконно приобретенного ею автомобиля.

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Следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения, сообщает в своем паблике УМВД России по ЯНАО. Деньги просят перевести сразу. «Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения. Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», — говорится в публикации, размещенной во «ВКонтакте». Затем жертве звонит человек, представляющийся главврачом поликлиники и сообщает, что лечить пациента будет профессор. Лечение стоит денег, их необходимо перевести сразу. Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Салехарда будет рассматриваться дело в отношении местной жительницы за фальсификацию доказательств. В Арбитражном суде фигурантка пыталась предоставить недостоверные сведения о неисправностях незаконно приобретенного ею автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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