Ямальцы спешно утепляют свои балконы и лоджии в преддверии холодов

Услуга утепления балконов востребована в ЯНАО
В ЯНАО резко вырос спрос на утепление балконов. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг».
«На Ямале спрос поднялся на 54%», — отметили аналитики. Жители ЯНАО традиционно учитывают суровые холода и заранее утепляют жилье.
В целом по Уральскому федеральному округу Ямал стал самым динамичным регионом, где жители утепляют лоджии и балконы. Динамика спроса подскочила на 14% за несколько месяцев.
