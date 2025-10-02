02 октября 2025

Ямальцы спешно утепляют свои балконы и лоджии в преддверии холодов

Спрос на услуги утепления балконов в ЯНАО вырос на 54%
© Служба новостей «URA.RU»
Услуга утепления балконов востребована в ЯНАО
Услуга утепления балконов востребована в ЯНАО Фото:

В ЯНАО резко вырос спрос на утепление балконов. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг». 

«На Ямале спрос поднялся на 54%», — отметили аналитики. Жители ЯНАО традиционно учитывают суровые холода и заранее утепляют жилье.

В целом по Уральскому федеральному округу Ямал стал самым динамичным регионом, где жители утепляют лоджии и балконы. Динамика спроса подскочила на 14% за несколько месяцев.

© Служба новостей «URA.RU»
