Суд в ЯНАО возбудил уголовное дело за фальсификацию доказательств

В городском суде Салехарда будет рассматриваться дело в отношении местной жительницы за фальсификацию доказательств. Ранее в Арбитражном суде фигурантка пыталась предоставить недостоверные сведения о неисправностях незаконно приобретенного ею автомобиля, сообщает СУ СК округа в своем telegram-канале. Данное имущество было признано частью конкурсной массы при банкротстве.
«В судебном процессе женщина, желая получить решения суда в свою пользу, предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля. В апреле 2023 года Арбитражный суд [признал] факт фальсификации со стороны обвиняемой. <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает источник.
По данным следственного управления, в 2020 году руководство коммерческой организации незаконно реализовало часть имущества, признанного конкурсной массой. Жительнице Салехарда продали автомобиль по заниженной стоимости. Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.
Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей.
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