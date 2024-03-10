10 марта 2024

Глава района в ЯНАО поделился планами местных предпринимателей

В Ямальском районе предприниматели откроют пекарни, кондитерскую и аптеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр города после отъезда иностранных болельщиков., выпечка, пекарня
В поселении Ямальского района к осени откроют мини-пекарню Фото:

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский поделился в своем telegram-канале планами местных предпринимателей. В поселениях района к осени откроют мини-пекарню, парикмахерские, магазин с продукцией местных производителей, аптеку и кондитерскую.

«Готовимся к открытию мини-пекарни в Сеяхе. Насладиться вкусной выпечкой и ароматными напитками, провести выходные в уютной атмосфере сеяхинцы смогут уже в апреле. Обязательно приду в гости, как буду в поселке!» — сообщает Андрей Кугаевский.

По словам Главы Ямальского района, в Салемале намечено открытие парикмахерской и магазина «Сделано на Ямале». Здесь будет представлена продукция местных производителей, в том числе предприятия «Ямальские олени». В Панаевске заработают парикмахерская, аптечный пункт, мини-кондитерская. В Новом Порту — кафе-пекарня. «Планируем, что все эти объекты откроют свои двери до конца осени», — сказал Андрей Кугаевский.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец крафтовой сыроварни в Салехарде Гарик Кочарян готовится к презентации своих сыров на Дне оленевода. Образцы изготовленных сыров отправили в лабораторию в Екатеринбург для прохождения сертификации.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский поделился в своем telegram-канале планами местных предпринимателей. В поселениях района к осени откроют мини-пекарню, парикмахерские, магазин с продукцией местных производителей, аптеку и кондитерскую. «Готовимся к открытию мини-пекарни в Сеяхе. Насладиться вкусной выпечкой и ароматными напитками, провести выходные в уютной атмосфере сеяхинцы смогут уже в апреле. Обязательно приду в гости, как буду в поселке!» — сообщает Андрей Кугаевский. По словам Главы Ямальского района, в Салемале намечено открытие парикмахерской и магазина «Сделано на Ямале». Здесь будет представлена продукция местных производителей, в том числе предприятия «Ямальские олени». В Панаевске заработают парикмахерская, аптечный пункт, мини-кондитерская. В Новом Порту — кафе-пекарня. «Планируем, что все эти объекты откроют свои двери до конца осени», — сказал Андрей Кугаевский. Ранее URA.RU сообщало, что владелец крафтовой сыроварни в Салехарде Гарик Кочарян готовится к презентации своих сыров на Дне оленевода. Образцы изготовленных сыров отправили в лабораторию в Екатеринбург для прохождения сертификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...