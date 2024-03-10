10 марта 2024

Модель Алена Шишкова пожаловалась на расстройство пищеварения

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург
Из-за расстройств пищевого поведения организм модели не мог сам справляться с болезнями Фото:

Алена Шишкова, модель и блогер из Тюмени, поделилась, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Как рассказала тюменка в интервью Надежде Стрелец, эти проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь.

«Это началось, когда мне было года 23, я думала, что открыла секрет успеха. Как просыпаться свежей без отеков. У меня была сначала булимия, я избавлялась от съеденной еды. Потом я пыталась набрать вес, но уже не могла, у меня не получалось. И мне поставили анорексию. Мне тяжело было встать с кровати, у меня были судороги и обмороки. После этого я легла в клинику, потому что организм уже не мог справляться сам», — рассказала Алена Шишкова во время youtube-шоу Надежды Стрелец.

По словам модели, расстройством пищевого поведения она страдала более пяти лет. Для выздоровления ей пришлось несколько раз лежать в клиниках на реабилитации. Также Алена Шишкова опровергла все слухи о своих романтических отношениях с создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

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Алена Шишкова, модель и блогер из Тюмени, поделилась, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Как рассказала тюменка в интервью Надежде Стрелец, эти проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь. «Это началось, когда мне было года 23, я думала, что открыла секрет успеха. Как просыпаться свежей без отеков. У меня была сначала булимия, я избавлялась от съеденной еды. Потом я пыталась набрать вес, но уже не могла, у меня не получалось. И мне поставили анорексию. Мне тяжело было встать с кровати, у меня были судороги и обмороки. После этого я легла в клинику, потому что организм уже не мог справляться сам», — рассказала Алена Шишкова во время youtube-шоу Надежды Стрелец. По словам модели, расстройством пищевого поведения она страдала более пяти лет. Для выздоровления ей пришлось несколько раз лежать в клиниках на реабилитации. Также Алена Шишкова опровергла все слухи о своих романтических отношениях с создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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