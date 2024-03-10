Модель Алена Шишкова пожаловалась на расстройство пищеварения

11 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Из-за расстройств пищевого поведения организм модели не мог сам справляться с болезнями Фото: Александр Мамаев © URA.RU Алена Шишкова, модель и блогер из Тюмени, поделилась, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Как рассказала тюменка в интервью Надежде Стрелец, эти проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь. «Это началось, когда мне было года 23, я думала, что открыла секрет успеха. Как просыпаться свежей без отеков. У меня была сначала булимия, я избавлялась от съеденной еды. Потом я пыталась набрать вес, но уже не могла, у меня не получалось. И мне поставили анорексию. Мне тяжело было встать с кровати, у меня были судороги и обмороки. После этого я легла в клинику, потому что организм уже не мог справляться сам», — рассказала Алена Шишкова во время youtube-шоу Надежды Стрелец. По словам модели, расстройством пищевого поведения она страдала более пяти лет. Для выздоровления ей пришлось несколько раз лежать в клиниках на реабилитации. Также Алена Шишкова опровергла все слухи о своих романтических отношениях с создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Алена Шишкова, модель и блогер из Тюмени, поделилась, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Как рассказала тюменка в интервью Надежде Стрелец, эти проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь. «Это началось, когда мне было года 23, я думала, что открыла секрет успеха. Как просыпаться свежей без отеков. У меня была сначала булимия, я избавлялась от съеденной еды. Потом я пыталась набрать вес, но уже не могла, у меня не получалось. И мне поставили анорексию. Мне тяжело было встать с кровати, у меня были судороги и обмороки. После этого я легла в клинику, потому что организм уже не мог справляться сам», — рассказала Алена Шишкова во время youtube-шоу Надежды Стрелец. По словам модели, расстройством пищевого поведения она страдала более пяти лет. Для выздоровления ей пришлось несколько раз лежать в клиниках на реабилитации. Также Алена Шишкова опровергла все слухи о своих романтических отношениях с создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.