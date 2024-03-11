Тюменские предприниматели массово скупают магазины

В Тюменской области продают магазин одежды за 250 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские бизнесмены в феврале 2024 года массово скупали магазины и пункты выдачи заказов. Доля спроса на покупку этих готовых видов бизнеса составила 24%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Что касается Тюменской области, то здесь первую строчку по популярности в феврале этого года заняли магазины и ПВЗ. Доля спроса составила 24%. На втором месте стоят точки общественного питания — 19%», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.

Специалисты «Авито» уточнили, что в первой категории можно найти такие варианты, как шоурум женской одежды за 250 тысяч рублей, а во второй — магазин мармелада за 300 тысяч рублей. При этом средняя стоимость у первых составила 590 тысяч рублей, а у вторых — 490 тысяч рублей.

На третьем месте расположились салоны красоты и студии маникюра. Спрос на них составил 11%, а средняя стоимость — 1,3 миллиона рублей. Самый дорогой вариант, размещенный на платформе «Авито» в Тюменской области — сеть студий лазерной эпиляции за 16 миллионов рублей.

Тюменские предприниматели в прошлом году массово продавали пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе. Все это началось из-за резкого снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года.