Тюменцы отказываются от фастфуда, разоряя рестораны быстрого питания

Владельцы тюменского общепита массово продают бизнес из-за резкого снижения спроса

19 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

На резкое снижение прибыли жалуются владельцы пиццерий, шашлычных и донер-кафе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские бизнесмены начали массово продавать пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе из-за резкого снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года. За июнь на доске Avito размещены 20 таких объявлений. О том, что бизнес становится убыточным, рассказал владелец одной из продаваемых в Тюмени точек быстрого питания. «Продаю свою шашлычную, потому что прибыли в последние пару месяцев почти не стало. Еще с прошлого года началось: клиентов все меньше, мясо хорошее дорожает, но как-то удавалось работать с мизерным плюсом. Но эта прибыль давно уже всех затрат и нервов не стоит, а теперь вообще начал уходить в минус и понял — пора искать другой источник доходов», — поделился с URA.RU собеседник. По его словам, основные статьи расходов — закупка мяса, оплата коммунальных расходов и зарплата поварам. При этом даже небольшое повышение цен на шашлык вызывает у тюменцев вопросы. «Два месяца назад на 10-20 рублей цену поменяли, и сразу началось — люди заходят, смотрят ценники и уходят искать где подешевле», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало о волне продажи вейп-шопов в Тюмени. По словам владельцев бизнеса, это связано с первыми поправками в закон об обороте никотинсодержащей продукции

Тюменские бизнесмены начали массово продавать пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе из-за резкого снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года. За июнь на доске Avito размещены 20 таких объявлений. О том, что бизнес становится убыточным, рассказал владелец одной из продаваемых в Тюмени точек быстрого питания. «Продаю свою шашлычную, потому что прибыли в последние пару месяцев почти не стало. Еще с прошлого года началось: клиентов все меньше, мясо хорошее дорожает, но как-то удавалось работать с мизерным плюсом. Но эта прибыль давно уже всех затрат и нервов не стоит, а теперь вообще начал уходить в минус и понял — пора искать другой источник доходов», — поделился с URA.RU собеседник. По его словам, основные статьи расходов — закупка мяса, оплата коммунальных расходов и зарплата поварам. При этом даже небольшое повышение цен на шашлык вызывает у тюменцев вопросы. «Два месяца назад на 10-20 рублей цену поменяли, и сразу началось — люди заходят, смотрят ценники и уходят искать где подешевле», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало о волне продажи вейп-шопов в Тюмени. По словам владельцев бизнеса, это связано с первыми поправками в закон об обороте никотинсодержащей продукции