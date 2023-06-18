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Тюменцы отказываются от фастфуда, разоряя рестораны быстрого питания

Владельцы тюменского общепита массово продают бизнес из-за резкого снижения спроса
© Служба новостей «URA.RU»
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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
На резкое снижение прибыли жалуются владельцы пиццерий, шашлычных и донер-кафе Фото:

Тюменские бизнесмены начали массово продавать пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе из-за резкого снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года. За июнь на доске Avito размещены 20 таких объявлений. О том, что бизнес становится убыточным, рассказал владелец одной из продаваемых в Тюмени точек быстрого питания.

«Продаю свою шашлычную, потому что прибыли в последние пару месяцев почти не стало. Еще с прошлого года началось: клиентов все меньше, мясо хорошее дорожает, но как-то удавалось работать с мизерным плюсом. Но эта прибыль давно уже всех затрат и нервов не стоит, а теперь вообще начал уходить в минус и понял — пора искать другой источник доходов», — поделился с URA.RU собеседник.

По его словам, основные статьи расходов — закупка мяса, оплата коммунальных расходов и зарплата поварам. При этом даже небольшое повышение цен на шашлык вызывает у тюменцев вопросы. «Два месяца назад на 10-20 рублей цену поменяли, и сразу началось — люди заходят, смотрят ценники и уходят искать где подешевле», — добавил источник URA.RU.

Ранее агентство рассказало о волне продажи вейп-шопов в Тюмени. По словам владельцев бизнеса, это связано с первыми поправками в закон об обороте никотинсодержащей продукции

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Тюменские бизнесмены начали массово продавать пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе из-за резкого снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года. За июнь на доске Avito размещены 20 таких объявлений. О том, что бизнес становится убыточным, рассказал владелец одной из продаваемых в Тюмени точек быстрого питания. «Продаю свою шашлычную, потому что прибыли в последние пару месяцев почти не стало. Еще с прошлого года началось: клиентов все меньше, мясо хорошее дорожает, но как-то удавалось работать с мизерным плюсом. Но эта прибыль давно уже всех затрат и нервов не стоит, а теперь вообще начал уходить в минус и понял — пора искать другой источник доходов», — поделился с URA.RU собеседник. По его словам, основные статьи расходов — закупка мяса, оплата коммунальных расходов и зарплата поварам. При этом даже небольшое повышение цен на шашлык вызывает у тюменцев вопросы. «Два месяца назад на 10-20 рублей цену поменяли, и сразу началось — люди заходят, смотрят ценники и уходят искать где подешевле», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало о волне продажи вейп-шопов в Тюмени. По словам владельцев бизнеса, это связано с первыми поправками в закон об обороте никотинсодержащей продукции
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