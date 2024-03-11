Сотрудники тюменского УФСБ поймали высокопоставленного нефтяника на взятке

12 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мужчина рассчитывал получить от тюменского предпринимателя взятку в размере 15 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области арестовали заместителя директора по буровым установкам в госкомпании из Москвы за получение взятки от предпринимателя из Тюмени в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В результате мужчина получил пять лет лишения свободы. «В суде установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя директора по буровым установкам в государственной компании, договорился о получении от директора коммерческой организации взятки в сумме 15 млн рублей за оказанное содействие при смене подрядчика по контракту на выполнение работ по цементированию обсадных колонн на скважине в Томской области. А также за общее покровительство организации при выполнении работ по этому контракту», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В октябре 2023 года мужчина приехал из Москвы в Тюмень для получения первой части взятки в размере 1,5 миллиона рублей. После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд признал 26-летнего москвича виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он был на два года лишен права заниматься управленческой деятельностью в организациях любой формы собственности.

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области арестовали заместителя директора по буровым установкам в госкомпании из Москвы за получение взятки от предпринимателя из Тюмени в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В результате мужчина получил пять лет лишения свободы. «В суде установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя директора по буровым установкам в государственной компании, договорился о получении от директора коммерческой организации взятки в сумме 15 млн рублей за оказанное содействие при смене подрядчика по контракту на выполнение работ по цементированию обсадных колонн на скважине в Томской области. А также за общее покровительство организации при выполнении работ по этому контракту», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В октябре 2023 года мужчина приехал из Москвы в Тюмень для получения первой части взятки в размере 1,5 миллиона рублей. После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд признал 26-летнего москвича виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он был на два года лишен права заниматься управленческой деятельностью в организациях любой формы собственности.