Сотрудники тюменского УФСБ поймали высокопоставленного нефтяника на взятке

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области арестовали заместителя директора по буровым установкам в госкомпании из Москвы за получение взятки от предпринимателя из Тюмени в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В результате мужчина получил пять лет лишения свободы.
«В суде установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя директора по буровым установкам в государственной компании, договорился о получении от директора коммерческой организации взятки в сумме 15 млн рублей за оказанное содействие при смене подрядчика по контракту на выполнение работ по цементированию обсадных колонн на скважине в Томской области. А также за общее покровительство организации при выполнении работ по этому контракту», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
В октябре 2023 года мужчина приехал из Москвы в Тюмень для получения первой части взятки в размере 1,5 миллиона рублей. После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд признал 26-летнего москвича виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он был на два года лишен права заниматься управленческой деятельностью в организациях любой формы собственности.
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