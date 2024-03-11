Политика Выборы Жители ЯНАО готовятся к участию в викторине «Всей семьей» Жители Ямала получили бланки для участия в викторине 12 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + В ЯНАО начали раздавать вопросы для предвыборной викторины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО стали получать бланки с вопросами для викторины «Всей семьей», совпадающей с проведением выборов президента РФ. Читатели агентства сообщают, что сотрудники нескольких организаций уже получили от руководства бланки ответов для предстоящего розыгрыша призов. «Викторина скорее носит информирующий характер на тему традиционных семейных ценностей, поэтому и вопросы в тайне никто не держит. Ямальцам останется только зарегистрироваться для участия, а позже победителя выберут с помощью генератора случайных чисел», — рассказал источник агентства. Организаторы розыгрыша изначально не держали вопросы для викторины в секрете. Утвержденная форма бланка ответов была выложена на сайте мероприятие в месте с официальным положением от 13 декабря 2023 года. Бланк оказавшийся в распоряжении агентства полностью совпадает с образцом из официального положения. Ранее URA.RU сообщало о заявленных призах и месте проведения предвыборной викторины. Агентству не удалось получить оперативный комментарий у организаторов викторины. На звонки корреспондента никто не ответил. Форма бланка викторины «Всей семьей» Фото: читатель URA.RU Жители ЯНАО стали получать бланки с вопросами для викторины «Всей семьей», совпадающей с проведением выборов президента РФ. Читатели агентства сообщают, что сотрудники нескольких организаций уже получили от руководства бланки ответов для предстоящего розыгрыша призов. «Викторина скорее носит информирующий характер на тему традиционных семейных ценностей, поэтому и вопросы в тайне никто не держит. Ямальцам останется только зарегистрироваться для участия, а позже победителя выберут с помощью генератора случайных чисел», — рассказал источник агентства. Организаторы розыгрыша изначально не держали вопросы для викторины в секрете. Утвержденная форма бланка ответов была выложена на сайте мероприятие в месте с официальным положением от 13 декабря 2023 года. Бланк оказавшийся в распоряжении агентства полностью совпадает с образцом из официального положения. Ранее URA.RU сообщало о заявленных призах и месте проведения предвыборной викторины. Агентству не удалось получить оперативный комментарий у организаторов викторины. На звонки корреспондента никто не ответил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям