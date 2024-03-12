12 марта 2024

Власти тюменского города заманивают работников в мэрию служебным жильем

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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , депутат, совещание, чиновник, правительство, администрация, мэрия, зал заседаний, гордума, парламент, собрание
Мэрия ищет сотрудника в комитет по ЖКХ Фото:

Администрация Ялуторовска (Тюменская область) ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Будущему работнику мэрии обещают предоставить служебное жилье.

«Уважаемые подписчики! В комитет по ЖКХ администрации города срочно требуется ведущий специалист с предоставлением служебного жилья», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

В администрации добавили, что часто получают от жителей предложения по улучшению городской среды. Устроившись на данную должность, у горожан появится возможность реализовать планы на деле.

В Тюмени за 2023 год вырос спрос на госслужащих. За период было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост связывают с высокой текучестью кадров.

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Администрация Ялуторовска (Тюменская область) ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Будущему работнику мэрии обещают предоставить служебное жилье. «Уважаемые подписчики! В комитет по ЖКХ администрации города срочно требуется ведущий специалист с предоставлением служебного жилья», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В администрации добавили, что часто получают от жителей предложения по улучшению городской среды. Устроившись на данную должность, у горожан появится возможность реализовать планы на деле. В Тюмени за 2023 год вырос спрос на госслужащих. За период было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост связывают с высокой текучестью кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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