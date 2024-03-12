Власти тюменского города заманивают работников в мэрию служебным жильем

Администрация Ялуторовска (Тюменская область) ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Будущему работнику мэрии обещают предоставить служебное жилье.
«Уважаемые подписчики! В комитет по ЖКХ администрации города срочно требуется ведущий специалист с предоставлением служебного жилья», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.
В администрации добавили, что часто получают от жителей предложения по улучшению городской среды. Устроившись на данную должность, у горожан появится возможность реализовать планы на деле.
В Тюмени за 2023 год вырос спрос на госслужащих. За период было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост связывают с высокой текучестью кадров.
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