Власти тюменского города заманивают работников в мэрию служебным жильем

13 марта 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Мэрия ищет сотрудника в комитет по ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Ялуторовска (Тюменская область) ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Будущему работнику мэрии обещают предоставить служебное жилье. «Уважаемые подписчики! В комитет по ЖКХ администрации города срочно требуется ведущий специалист с предоставлением служебного жилья», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В администрации добавили, что часто получают от жителей предложения по улучшению городской среды. Устроившись на данную должность, у горожан появится возможность реализовать планы на деле. В Тюмени за 2023 год вырос спрос на госслужащих. За период было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост связывают с высокой текучестью кадров.

Администрация Ялуторовска (Тюменская область) ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Будущему работнику мэрии обещают предоставить служебное жилье. «Уважаемые подписчики! В комитет по ЖКХ администрации города срочно требуется ведущий специалист с предоставлением служебного жилья», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В администрации добавили, что часто получают от жителей предложения по улучшению городской среды. Устроившись на данную должность, у горожан появится возможность реализовать планы на деле. В Тюмени за 2023 год вырос спрос на госслужащих. За период было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост связывают с высокой текучестью кадров.