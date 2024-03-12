12 марта 2024

Лариса Долина похвалила песню, написанную жительницей Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Песня выйдет в исполнении Ларисы Долиной Фото:

Российская певица Лариса Долина похвалила песню, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина. Об этом Фомина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Скоро премьера песни на мои слова и музыку Рустама Разыкова в исполнении Ларисы Долиной. Приятно, что Лариса охарактеризовала песню „прям хиток!“» — написала Лариса Фомина.

Ранее курганский автор выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального канала «ММТВ». Награду получила песня на слова Фоминой «Тебя обнимал», которую исполнил певец Прохор Шаляпин.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Лариса Долина похвалила песню, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина. Об этом Фомина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Скоро премьера песни на мои слова и музыку Рустама Разыкова в исполнении Ларисы Долиной. Приятно, что Лариса охарактеризовала песню „прям хиток!“» — написала Лариса Фомина. Ранее курганский автор выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального канала «ММТВ». Награду получила песня на слова Фоминой «Тебя обнимал», которую исполнил певец Прохор Шаляпин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...