Лариса Долина похвалила песню, написанную жительницей Кургана

Песня выйдет в исполнении Ларисы Долиной
Российская певица Лариса Долина похвалила песню, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина. Об этом Фомина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Скоро премьера песни на мои слова и музыку Рустама Разыкова в исполнении Ларисы Долиной. Приятно, что Лариса охарактеризовала песню „прям хиток!“» — написала Лариса Фомина.
Ранее курганский автор выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального канала «ММТВ». Награду получила песня на слова Фоминой «Тебя обнимал», которую исполнил певец Прохор Шаляпин.
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