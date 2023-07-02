Песня курганского автора выиграла премию от телеканала «ММТВ». Видео

03 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Песню курганского автора исполнил Прохор Шаляпин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Песня, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина, выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального телеканала «ММТВ». Об этом Фомина сообщила корреспонденту URA.RU. «Песня на мои слова „Тебя обнимал“ получила премию „ММТВ“. Спасибо Прохору за такое проникновенное исполнение», — делится с URA.RU Фомина. Сообщается, что на премии песню исполнил российский певец Прохор Шаляпин. Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве. Ранее URA.RU писало, что автор песни из Кургана Лариса Фомина попала в топ-10 на шоу от «Первого канала». Ее песню должен был исполнить российский актер Дмитрий Дюжев. Песня на стихи Фоминой также прозвучала в эфире передачи «Привет, Андрей».

Песня, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина, выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального телеканала «ММТВ». Об этом Фомина сообщила корреспонденту URA.RU. «Песня на мои слова „Тебя обнимал“ получила премию „ММТВ“. Спасибо Прохору за такое проникновенное исполнение», — делится с URA.RU Фомина. Сообщается, что на премии песню исполнил российский певец Прохор Шаляпин. Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве. Ранее URA.RU писало, что автор песни из Кургана Лариса Фомина попала в топ-10 на шоу от «Первого канала». Ее песню должен был исполнить российский актер Дмитрий Дюжев. Песня на стихи Фоминой также прозвучала в эфире передачи «Привет, Андрей».