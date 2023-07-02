02 июля 2023
01 июля 2023

Песня курганского автора выиграла премию от телеканала «ММТВ». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Песню курганского автора исполнил Прохор Шаляпин Фото:

Песня, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина, выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального телеканала «ММТВ». Об этом Фомина сообщила корреспонденту URA.RU.

«Песня на мои слова „Тебя обнимал“ получила премию „ММТВ“. Спасибо Прохору за такое проникновенное исполнение», — делится с URA.RU Фомина.

Сообщается, что на премии песню исполнил российский певец Прохор Шаляпин. Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве.

Ранее URA.RU писало, что автор песни из Кургана Лариса Фомина попала в топ-10 на шоу от «Первого канала». Ее песню должен был исполнить российский актер Дмитрий Дюжев. Песня на стихи Фоминой также прозвучала в эфире передачи «Привет, Андрей».

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Песня, слова к которой написала автор из Кургана Лариса Фомина, выиграла премию «Легенды и новые имена» от музыкального телеканала «ММТВ». Об этом Фомина сообщила корреспонденту URA.RU. «Песня на мои слова „Тебя обнимал“ получила премию „ММТВ“. Спасибо Прохору за такое проникновенное исполнение», — делится с URA.RU Фомина. Сообщается, что на премии песню исполнил российский певец Прохор Шаляпин. Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве. Ранее URA.RU писало, что автор песни из Кургана Лариса Фомина попала в топ-10 на шоу от «Первого канала». Ее песню должен был исполнить российский актер Дмитрий Дюжев. Песня на стихи Фоминой также прозвучала в эфире передачи «Привет, Андрей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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