Курганские власти рассказали, для чего в регионе хотят построить IT-технопарк

Строительство IT-технопарка в Кургане позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок. Об этом заявила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.
«В связи с динамично развивающимся IT-бизнесом в Курганской области по инициативе главы региона Вадима Шумкова планируем развивать проект IT-технопарка. Это значимый проект, который в перспективе позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок, а также приземлит резидентов технопарка, специалисты которых могут участвовать в развитии нового нацпроекта «Экономика данных», — заявила Фахрутдинова. Видео опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы департамента, задачей технопарка является: аккумуляция проектов, инженерных решений, выявление перспективных ниш разработок, обеспечение полного цикла развития IT-компаний, представление резидентам различных сервисов и повышение доли высокотехнологичного бизнеса среди курганских производителей. Как уточняет Фахрутдинова, на базе технопарка планируется создать и инженерную инфраструктуру — испытательные и исследовательские лаборатории.
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