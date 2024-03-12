12 марта 2024

Курганские власти рассказали, для чего в регионе хотят построить IT-технопарк

В Кургане планируется строительство IT-технопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство технопарка обеспечит развитие IT-компаний в Курганской области (архивное фото) Фото:

Строительство IT-технопарка в Кургане позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок. Об этом заявила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

«В связи с динамично развивающимся IT-бизнесом в Курганской области по инициативе главы региона Вадима Шумкова планируем развивать проект IT-технопарка. Это значимый проект, который в перспективе позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок, а также приземлит резидентов технопарка, специалисты которых могут участвовать в развитии нового нацпроекта «Экономика данных», — заявила Фахрутдинова. Видео опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы департамента, задачей технопарка является: аккумуляция проектов, инженерных решений, выявление перспективных ниш разработок, обеспечение полного цикла развития IT-компаний, представление резидентам различных сервисов и повышение доли высокотехнологичного бизнеса среди курганских производителей. Как уточняет Фахрутдинова, на базе технопарка планируется создать и инженерную инфраструктуру — испытательные и исследовательские лаборатории.

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Строительство IT-технопарка в Кургане позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок. Об этом заявила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова. «В связи с динамично развивающимся IT-бизнесом в Курганской области по инициативе главы региона Вадима Шумкова планируем развивать проект IT-технопарка. Это значимый проект, который в перспективе позволит охватить многие направления и выступит интегрирующим звеном для компаний и разработок, а также приземлит резидентов технопарка, специалисты которых могут участвовать в развитии нового нацпроекта «Экономика данных», — заявила Фахрутдинова. Видео опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». По словам главы департамента, задачей технопарка является: аккумуляция проектов, инженерных решений, выявление перспективных ниш разработок, обеспечение полного цикла развития IT-компаний, представление резидентам различных сервисов и повышение доли высокотехнологичного бизнеса среди курганских производителей. Как уточняет Фахрутдинова, на базе технопарка планируется создать и инженерную инфраструктуру — испытательные и исследовательские лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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