В Кургане временно отключили горячую воду для чистки оборудования

13 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Горячее водоснабжение было приостановлено до 16:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU В некоторые многоквартирные дома прекращена подача горячей воды для того, чтобы коммунальщики смогли очистить подогреватели и заменить часть изношенных труб. Об этом сообщил telegram-канал группы ресурсоснабжающих компаний города «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 17, 130, 138, 146, 162, 168 во время рабочего дня будет прекращена подача горячей воды в домах, расположенных по адресам: 5 микрорайон 15, 7 микрорайон 16, Бажова 112, 114, Володарского 56, Галкино 1, 5, 7, Кирова 65, Коли Мяготина 131, 131А, Красномаячная 28, Максима Горького 39, Маркса 24», — указано в telegram-канале. Также коммунальщики сообщили, что по адресам 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32, Блюхера 28, Гоголя 84, Губанова 20, Ипподромная 13, Карла Маркса 105, 105А, 107, 107А, 111, 111А, Коли Мяготина 193, 195, 197, Куйбышева 155, 157, Новая 4, 6, 7, 8, 9, 10, Отдыха 44, Пролетарская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Савельева 31, 33, Советская 196, Станционная 82, 84, 86 тоже пройдет отключение водоснабжения для проведения плановой замены изношенных труб. Кроме того, в канале уточняется, что по всем упомянутым адресам отключение будет возобновлено не позднее 16:00.

В некоторые многоквартирные дома прекращена подача горячей воды для того, чтобы коммунальщики смогли очистить подогреватели и заменить часть изношенных труб. Об этом сообщил telegram-канал группы ресурсоснабжающих компаний города «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 17, 130, 138, 146, 162, 168 во время рабочего дня будет прекращена подача горячей воды в домах, расположенных по адресам: 5 микрорайон 15, 7 микрорайон 16, Бажова 112, 114, Володарского 56, Галкино 1, 5, 7, Кирова 65, Коли Мяготина 131, 131А, Красномаячная 28, Максима Горького 39, Маркса 24», — указано в telegram-канале. Также коммунальщики сообщили, что по адресам 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32, Блюхера 28, Гоголя 84, Губанова 20, Ипподромная 13, Карла Маркса 105, 105А, 107, 107А, 111, 111А, Коли Мяготина 193, 195, 197, Куйбышева 155, 157, Новая 4, 6, 7, 8, 9, 10, Отдыха 44, Пролетарская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Савельева 31, 33, Советская 196, Станционная 82, 84, 86 тоже пройдет отключение водоснабжения для проведения плановой замены изношенных труб. Кроме того, в канале уточняется, что по всем упомянутым адресам отключение будет возобновлено не позднее 16:00.