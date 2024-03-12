12 марта 2024

В Тюменской области расследуют гибель трех человек

В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех человек в пожаре на пилораме
© Служба новостей «URA.RU»
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В огне погибли трое мужчин, еще двух человек удалось спасти (архивное фото) Фото:

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, после пожара на пилораме в Нижнетавдинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара, по статье о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Как ранее писало URA.RU, в ночь на 13 марта в ходе тушения пожара на пилораме были найдены тела трех погибших мужчин со следами термического воздействия. С места ЧП удалось спасти и эвакуировать еще двух человек.

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Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, после пожара на пилораме в Нижнетавдинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара, по статье о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. Как ранее писало URA.RU, в ночь на 13 марта в ходе тушения пожара на пилораме были найдены тела трех погибших мужчин со следами термического воздействия. С места ЧП удалось спасти и эвакуировать еще двух человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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