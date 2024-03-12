В Тюменской области расследуют гибель трех человек

В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех человек в пожаре на пилораме

13 марта 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

В огне погибли трое мужчин, еще двух человек удалось спасти (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, после пожара на пилораме в Нижнетавдинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара, по статье о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. Как ранее писало URA.RU, в ночь на 13 марта в ходе тушения пожара на пилораме были найдены тела трех погибших мужчин со следами термического воздействия. С места ЧП удалось спасти и эвакуировать еще двух человек.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, после пожара на пилораме в Нижнетавдинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара, по статье о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. Как ранее писало URA.RU, в ночь на 13 марта в ходе тушения пожара на пилораме были найдены тела трех погибших мужчин со следами термического воздействия. С места ЧП удалось спасти и эвакуировать еще двух человек.