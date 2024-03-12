В Тюменской области расследуют гибель трех человек

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, после пожара на пилораме в Нижнетавдинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара, по статье о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.
Как ранее писало URA.RU, в ночь на 13 марта в ходе тушения пожара на пилораме были найдены тела трех погибших мужчин со следами термического воздействия. С места ЧП удалось спасти и эвакуировать еще двух человек.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.