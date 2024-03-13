Тюменцы стали чаще болеть коронавирусом и попадать в стационары

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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, прием у врача, пцр, тестирование на ковид 19
Коронавирус у тюменцев стали выявлять чаще Фото:

Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом, а также большему количеству людей стала требоваться госпитализация. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте объясняем.рф.

«За неделю с 4 по 10 марта в Тюменской области выявили 303 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 39 пациентам», — следует из данных статистики.

При этом неделей ранее (с 26 февраля по 3 марта) цифры были меньше. Тогда болезнь обнаружили у 260 тюменцев, а в стационары больниц попали 35 человек.

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Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом, а также большему количеству людей стала требоваться госпитализация. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте объясняем.рф. «За неделю с 4 по 10 марта в Тюменской области выявили 303 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 39 пациентам», — следует из данных статистики. При этом неделей ранее (с 26 февраля по 3 марта) цифры были меньше. Тогда болезнь обнаружили у 260 тюменцев, а в стационары больниц попали 35 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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