Тюменцы стали чаще болеть коронавирусом и попадать в стационары

13 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Коронавирус у тюменцев стали выявлять чаще Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом, а также большему количеству людей стала требоваться госпитализация. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте объясняем.рф. «За неделю с 4 по 10 марта в Тюменской области выявили 303 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 39 пациентам», — следует из данных статистики. При этом неделей ранее (с 26 февраля по 3 марта) цифры были меньше. Тогда болезнь обнаружили у 260 тюменцев, а в стационары больниц попали 35 человек.

Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом, а также большему количеству людей стала требоваться госпитализация. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте объясняем.рф. «За неделю с 4 по 10 марта в Тюменской области выявили 303 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 39 пациентам», — следует из данных статистики. При этом неделей ранее (с 26 февраля по 3 марта) цифры были меньше. Тогда болезнь обнаружили у 260 тюменцев, а в стационары больниц попали 35 человек.