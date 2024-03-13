Тюменцы стали чаще болеть коронавирусом и попадать в стационары

Коронавирус у тюменцев стали выявлять чаще
Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом, а также большему количеству людей стала требоваться госпитализация. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте объясняем.рф.
«За неделю с 4 по 10 марта в Тюменской области выявили 303 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 39 пациентам», — следует из данных статистики.
При этом неделей ранее (с 26 февраля по 3 марта) цифры были меньше. Тогда болезнь обнаружили у 260 тюменцев, а в стационары больниц попали 35 человек.
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