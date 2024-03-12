12 марта 2024

Губернатор Шумков пообещал добавить финансирование ХК «Зауралье»

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» добавят финансирование Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал добавить финансирование для хоккейного клуба «Зауралье», который участвует в четвертьфинале Кубка Петрова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хоккейному клубу «ЗауральеV в счет последних побед добавим финансирование. Спасибо, парни», — написал Шумков. Ранее глава региона неоднократно поздравлял клуб с успехами в чемпионате и Кубке Петрова.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Зауралье» занял третье место. Также команда из Кургана успешно прошла первую стадию плей-офф, обыграв московскую «Звезду». В первом матче серии четвертьфинала «Зауралье» обыграло команду «Нефтяник» из Татарстана со счетом 2:1.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал добавить финансирование для хоккейного клуба «Зауралье», который участвует в четвертьфинале Кубка Петрова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Хоккейному клубу «ЗауральеV в счет последних побед добавим финансирование. Спасибо, парни», — написал Шумков. Ранее глава региона неоднократно поздравлял клуб с успехами в чемпионате и Кубке Петрова. По итогам регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Зауралье» занял третье место. Также команда из Кургана успешно прошла первую стадию плей-офф, обыграв московскую «Звезду». В первом матче серии четвертьфинала «Зауралье» обыграло команду «Нефтяник» из Татарстана со счетом 2:1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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