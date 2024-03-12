Губернатор Шумков пообещал добавить финансирование ХК «Зауралье»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал добавить финансирование для хоккейного клуба «Зауралье», который участвует в четвертьфинале Кубка Петрова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Хоккейному клубу «ЗауральеV в счет последних побед добавим финансирование. Спасибо, парни», — написал Шумков. Ранее глава региона неоднократно поздравлял клуб с успехами в чемпионате и Кубке Петрова.
По итогам регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Зауралье» занял третье место. Также команда из Кургана успешно прошла первую стадию плей-офф, обыграв московскую «Звезду». В первом матче серии четвертьфинала «Зауралье» обыграло команду «Нефтяник» из Татарстана со счетом 2:1.
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