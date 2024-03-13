13 марта 2024

Аренда коттеджей в Курганской области выросла вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Стоимость аренды дома или коттеджа выросла на 102,2% Фото:

За год цены на аренду коттеджей и домов с участком выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«С марта прошлого года стоимость аренды частного дома в Курганской области выросла на 102,2%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. За тот же период, по данным портала «Мир квартир», почти в два раза выросла стоимость аренды домов в Оренбургской области и снизилась в Пермском крае.

Корреспондент URA.RU уточнил стоимость аренды на портале. По данным сайта, в Курганской области можно снять дом с участком по цене от трех тысяч рублей до 80 тысяч рублей. На момент проверки фактических цен корреспондентом на сайте было опубликовано 32 предложения аренды дома с участком.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стало дороже купить дачу. Однако она же является самым доступным типом загородной недвижимости.

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За год цены на аренду коттеджей и домов с участком выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». «С марта прошлого года стоимость аренды частного дома в Курганской области выросла на 102,2%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. За тот же период, по данным портала «Мир квартир», почти в два раза выросла стоимость аренды домов в Оренбургской области и снизилась в Пермском крае. Корреспондент URA.RU уточнил стоимость аренды на портале. По данным сайта, в Курганской области можно снять дом с участком по цене от трех тысяч рублей до 80 тысяч рублей. На момент проверки фактических цен корреспондентом на сайте было опубликовано 32 предложения аренды дома с участком. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стало дороже купить дачу. Однако она же является самым доступным типом загородной недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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