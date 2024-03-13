Аренда коттеджей в Курганской области выросла вдвое

14 марта 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды дома или коттеджа выросла на 102,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За год цены на аренду коттеджей и домов с участком выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». «С марта прошлого года стоимость аренды частного дома в Курганской области выросла на 102,2%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. За тот же период, по данным портала «Мир квартир», почти в два раза выросла стоимость аренды домов в Оренбургской области и снизилась в Пермском крае. Корреспондент URA.RU уточнил стоимость аренды на портале. По данным сайта, в Курганской области можно снять дом с участком по цене от трех тысяч рублей до 80 тысяч рублей. На момент проверки фактических цен корреспондентом на сайте было опубликовано 32 предложения аренды дома с участком. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стало дороже купить дачу. Однако она же является самым доступным типом загородной недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За год цены на аренду коттеджей и домов с участком выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». «С марта прошлого года стоимость аренды частного дома в Курганской области выросла на 102,2%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. За тот же период, по данным портала «Мир квартир», почти в два раза выросла стоимость аренды домов в Оренбургской области и снизилась в Пермском крае. Корреспондент URA.RU уточнил стоимость аренды на портале. По данным сайта, в Курганской области можно снять дом с участком по цене от трех тысяч рублей до 80 тысяч рублей. На момент проверки фактических цен корреспондентом на сайте было опубликовано 32 предложения аренды дома с участком. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стало дороже купить дачу. Однако она же является самым доступным типом загородной недвижимости.