В райцентре ЯНАО не будут асфальтировать дороги

В Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.
«Покрытие дорог асфальтом в Тазовском не будет. Если мы это сделаем, то будем привязаны к асфальтовому заводу. Через два года придется возить асфальт с Уренгоя, что не рентабельно. Будем расширять дороги в плите, сделаем на четыре плиты», — сообщил Виктор Югай в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Летом 2023 года жители Тазовского жаловались на плохое состояние районных дорог силовикам. По их словам, дорога между Тазовским и Коротчаево находилась в плохом состоянии, а это единственная дорога, которая связывает райцентр с другими населенными пунктами округа.
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