В райцентре ЯНАО не будут асфальтировать дороги

Власти Тазовского района будут строить дороги из плит

14 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В Тазовском покрытие дорог асфальтом не планируется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «Покрытие дорог асфальтом в Тазовском не будет. Если мы это сделаем, то будем привязаны к асфальтовому заводу. Через два года придется возить асфальт с Уренгоя, что не рентабельно. Будем расширять дороги в плите, сделаем на четыре плиты», — сообщил Виктор Югай в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Летом 2023 года жители Тазовского жаловались на плохое состояние районных дорог силовикам. По их словам, дорога между Тазовским и Коротчаево находилась в плохом состоянии, а это единственная дорога, которая связывает райцентр с другими населенными пунктами округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «Покрытие дорог асфальтом в Тазовском не будет. Если мы это сделаем, то будем привязаны к асфальтовому заводу. Через два года придется возить асфальт с Уренгоя, что не рентабельно. Будем расширять дороги в плите, сделаем на четыре плиты», — сообщил Виктор Югай в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Летом 2023 года жители Тазовского жаловались на плохое состояние районных дорог силовикам. По их словам, дорога между Тазовским и Коротчаево находилась в плохом состоянии, а это единственная дорога, которая связывает райцентр с другими населенными пунктами округа.