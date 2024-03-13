13 марта 2024

В райцентре ЯНАО не будут асфальтировать дороги

Власти Тазовского района будут строить дороги из плит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кипель. Курган, зима, деревня, село, дорога, кипель
В Тазовском покрытие дорог асфальтом не планируется Фото:

В Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.

«Покрытие дорог асфальтом в Тазовском не будет. Если мы это сделаем, то будем привязаны к асфальтовому заводу. Через два года придется возить асфальт с Уренгоя, что не рентабельно. Будем расширять дороги в плите, сделаем на четыре плиты», — сообщил Виктор Югай в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Летом 2023 года жители Тазовского жаловались на плохое состояние районных дорог силовикам. По их словам, дорога между Тазовским и Коротчаево находилась в плохом состоянии, а это единственная дорога, которая связывает райцентр с другими населенными пунктами округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «Покрытие дорог асфальтом в Тазовском не будет. Если мы это сделаем, то будем привязаны к асфальтовому заводу. Через два года придется возить асфальт с Уренгоя, что не рентабельно. Будем расширять дороги в плите, сделаем на четыре плиты», — сообщил Виктор Югай в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Летом 2023 года жители Тазовского жаловались на плохое состояние районных дорог силовикам. По их словам, дорога между Тазовским и Коротчаево находилась в плохом состоянии, а это единственная дорога, которая связывает райцентр с другими населенными пунктами округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...