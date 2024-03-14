Тюменка, вернувшаяся в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени. Видео

15 марта 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В рамках викторины жители могут выиграть сладкие призы, машины и квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница, которая вернулась в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени после викторины «Люби свой край». Своим признанием она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Всю жизнь я прожила в Кишиневе, потом уехала в Канаду. Но плюнула на все и вернулась. Здесь у меня сын. Я люблю Тюмень и рада, что живу в России!» — рассказала женщина. Женщина приняла участие в викторине «Люби свой край». Она правильно ответила на вопрос и теперь сможет принять участие во втором этапе конкурса, где разыграют машины и квартиры. Некоторые тюменцы уже выиграли смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону. Ранее URA.RU писало, как стать участником викторины. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница, которая вернулась в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени после викторины «Люби свой край». Своим признанием она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Всю жизнь я прожила в Кишиневе, потом уехала в Канаду. Но плюнула на все и вернулась. Здесь у меня сын. Я люблю Тюмень и рада, что живу в России!» — рассказала женщина. Женщина приняла участие в викторине «Люби свой край». Она правильно ответила на вопрос и теперь сможет принять участие во втором этапе конкурса, где разыграют машины и квартиры. Некоторые тюменцы уже выиграли смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону. Ранее URA.RU писало, как стать участником викторины. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.