14 марта 2024

Тюменка, вернувшаяся в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтёры и викторина. Тюмень
В рамках викторины жители могут выиграть сладкие призы, машины и квартиры Фото:

Жительница, которая вернулась в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени после викторины «Люби свой край». Своим признанием она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Всю жизнь я прожила в Кишиневе, потом уехала в Канаду. Но плюнула на все и вернулась. Здесь у меня сын. Я люблю Тюмень и рада, что живу в России!» — рассказала женщина.

Женщина приняла участие в викторине «Люби свой край». Она правильно ответила на вопрос и теперь сможет принять участие во втором этапе конкурса, где разыграют машины и квартиры. Некоторые тюменцы уже выиграли смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону. Ранее URA.RU писало, как стать участником викторины. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.

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Жительница, которая вернулась в Россию из Канады, призналась в любви к Тюмени после викторины «Люби свой край». Своим признанием она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Всю жизнь я прожила в Кишиневе, потом уехала в Канаду. Но плюнула на все и вернулась. Здесь у меня сын. Я люблю Тюмень и рада, что живу в России!» — рассказала женщина. Женщина приняла участие в викторине «Люби свой край». Она правильно ответила на вопрос и теперь сможет принять участие во втором этапе конкурса, где разыграют машины и квартиры. Некоторые тюменцы уже выиграли смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону. Ранее URA.RU писало, как стать участником викторины. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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