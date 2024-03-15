Свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку

15 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Курганцы устроили аншлаг на открытии «ЖизньМарт» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы Торговая сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга за первый день работы в Кургане в разы увеличила заработок. Выручка компании превысила норму почти на 100 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой ритейлера в Кургане. «При норме выручки в 170-180 тысяч рублей, за первый день работы в Кургане показатель составил почти 270 тысяч рублей. Это больше почти на 58%», — рассказал URA.RU источник. Как пояснили журналисту, в первый день у ритейлера был большой наплыв покупателей. Возле кассы образовались большие очереди. Источник отмечает, что сотрудникам магазина за день пришлось приготовить почти тысячу чашек бесплатного кофе. Корреспонденту также рассказали, что количество продукции заметно поубавилось. На открытии также присутствовали чиновники из администрации Кургана. В telegram-канале мэрии сообщается, что директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина перерезала ленточку. Чиновница отмечает, что это новый формат для Кургана. Ранее URA.RU писало, что торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Тогда торговая точка находилась на этапе строительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговая сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга за первый день работы в Кургане в разы увеличила заработок. Выручка компании превысила норму почти на 100 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой ритейлера в Кургане. «При норме выручки в 170-180 тысяч рублей, за первый день работы в Кургане показатель составил почти 270 тысяч рублей. Это больше почти на 58%», — рассказал URA.RU источник. Как пояснили журналисту, в первый день у ритейлера был большой наплыв покупателей. Возле кассы образовались большие очереди. Источник отмечает, что сотрудникам магазина за день пришлось приготовить почти тысячу чашек бесплатного кофе. Корреспонденту также рассказали, что количество продукции заметно поубавилось. На открытии также присутствовали чиновники из администрации Кургана. В telegram-канале мэрии сообщается, что директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина перерезала ленточку. Чиновница отмечает, что это новый формат для Кургана. Ранее URA.RU писало, что торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Тогда торговая точка находилась на этапе строительства.