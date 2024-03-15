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00:50
Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России
00:45
Россия знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в двух российских областях
00:10
Сургут и Тюмень вошли в топ направлений у жителей ЯНАО на праздники
Как прошел и чем запомнился первый день президентских выборов. Инфографика
00:06
Свердловчане смогут добраться до избирательных участков на бесплатном автобусе
00:03
Стало известно, где похоронят Ширвиндта
1
15 марта 2024
23:49
FAZ сообщила о тайной работе Бербок над планом по поставкам Taurus
Власти ХМАО пошли с козырей в первый день выборов президента
23:40
В Челябинской области определились лидеры по явке на выборах президента
23:38
Актер Трескунов* попал в список иноагентов
23:36
Байден вновь оскорбил Путина во время публичного выступления
Штаб Куйвашева идет на выборах по «кремлевскому» графику
23:32
В первый день выборов президента РФ явка в ЯНАО превысила 50%
23:22
Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом
23:19
Мастера по ремонту стали больше наживаться на екатеринбуржцах
В России выбирают президента: онлайн-трансляция
23:15
Минпромторг может включить Tefal и Rowenta в перечень для параллельного импорта
23:15
Вершинин: Киев использует террористические методы против медучреждений РФ
23:13
На трассе в ХМАО введено очередное ограничение из-за метели
Первый день выборов в Челябинске: триумф ДЭГ и поджигательница
23:10
Курганский следком завел дело на мужчину, облившего бюллетени синей краской
23:07
Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов
23:04
Минюст внес в список иноагентов актера Семена Трескунова
Пермяки вошли в топ самых технологичных избирателей России
23:04
В ЦИК заявили о явке на выборах президента более 35%
23:03
В ХМАО перекрыли трассу из-за погоды
23:01
Народная артистка РФ Наталья Селезнева попала в больницу
Главное о СВО к вечеру 15 марта: ВСУ атаковали Херсонскую область в первый день выборов президента
22:47
Умер Александр Ширвиндт: какими ролями запомнилась звезда советских фильмов
2
22:46
Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
1
22:40
В Мосгоризбиркоме рассказали, что сделают с испорченными бюллетенями
Путин выступил с новым заявлением
22:36
Из-за жесткого ДТП в Нижнем Тагиле закрыли движение по улице. Видео
22:28
Работник нефтегазовой компании из ХМАО выиграла квартиру в викторине. Фото
22:28
В США раскрыли, почему союзники поставляют Украине сплошной мусор
Курганские власти обеспечили себе фору на выборах президента
22:14
Явка в первый день выборов президента в Челябинской области составила 34,3%
22:07
В Челябинской области в выборах поучаствовал 95-летний труженик тыла. Фото
1
21:59
Худрук театра сатиры Ширвиндт скончался
26
Первый день выборов-2024 в Тюмени: кибератаки, випы и Барби
21:59
Тюменцы выиграли машину, электросамокат и ноутбук в первый день викторины
21:39
Власти обсудят размеры налоговых ставок для россиян после выборов. Видео
1
21:38
В Курганской области озвучена явка к концу первого дня выборов президента. Инфографика
3
Путин провел совещание с Совбезом из-за атак на приграничные регионы: основные заявления
21:37
Экс-глава «Интер РАО» получил высокий пост в администрации президента
2
21:34
«Дедушка уральского рока» назвал основной источник стабильности в России
1
21:34
Министр обороны Литвы, собиравшийся отправить войска на Украину, ушел в отставку
Взрывы петард, поджог и зеленка в урнах: как в России пытались сорвать выборы
21:23
Студентка из Нефтеюганска и житель Когалыма выиграли главный приз викторины
21:20
Тюменский бизнес избавляется от «шашлычек» и столовых
21:13
Семья 11-летней свердловчанки, занявшейся сексом с парнями, вступилась за нее
1
Власти РФ ответили на главные запросы россиян
21:11
Путин проголосовал на выборах президента России онлайн. Видео
2
21:11
Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке в Челябинске
21:10
Курганец залил краской бюллетени на выборах
1
Выплаты для медиков и налоговые льготы: о чем Мишустин говорил с кабмином
21:07
Зеленский согласовал с Будановым* новые удары по России
1
21:06
В Тюмени разыграли первую машину на викторине
1
21:06
Артюхов проверил соцобъекты райцентра, а в Салехарде открыли больницу: события дня 15 марта в ЯНАО
1
Экс-министр ДНР: Украина усиливает группы диверсантов элитными бойцами
21:03
В ХМАО в первый день выборов проголосовало более 45% избирателей. Инфографика
21:03
На выборах президента в первый день проголосовали треть свердловчан. Инфографика
20:57
Шольц объявил о создании новой военной коалиции в Рамштайне
1
Десант ВСУ на вертолетах пытался высадиться в Белгородской области: Минобороны раскрыло подробности
20:56
В США предупредили Украину о новых потерях Abrams
1
20:54
Тюменский избирком раскрыл данные по явке в первый день выборов. Фото
20:51
В Сургуте члены избиркома помогли инвалиду проголосовать на выборах президента
Чем новый глава «Интер РАО» запомнился на Урале
20:48
Сколько стоят самые дорогие и дешевые квартиры на вторичном рынке Перми. Инфографика
20:45
На свердловском избирательном участке попытались устроить пожар. Видео
1
20:44
Девушка, испортившая бюллетени в Москве, раскрыла свои мотивы
5
ВСУ атакуют регионы России во время выборов: карта СВО 15 марта
20:41
Губернатор ЯНАО посетил социальные объекты в райцентре
20:38
В Кургане на викторине «Весна в семью пришла» разыграли автомобиль
2
20:30
Шольц открестился от противостояния с Россией из-за Украины
20:30
Курганский подросток спровоцировал полицейских на погоню
20:27
Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян
2
20:22
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам из-за антироссийских санкций
20:18
В ХМАО ограничили скорость движения на дорогах из-за метели
20:16
В ХМАО возбудили уголовное дело после пожара на избирательном участке
20:15
Большинство пермяков, выбравших ДЭГ, проголосовали
20:15
Курганец, уехавший покорять Москву, опубликовал кадры с Темниковой из нулевых
20:11
Лидер «Чайфа» Шахрин призвал свердловчан «не валять дурака»
20:10
В Тюменской области закончился первый день выборов президента
20:09
На прилавке челябинского магазина обнаружили опасные сметану и рыбу
20:05
Диетолог предупредил об ужасающих последствиях Великого поста для организма
1
20:01
В свердловской школе охранник подрался с подростком. Видео
2
20:01
Первый день голосования на выборах президента в Кургане закончился без ЧП
20:00
«Дочка» Газпрома отказалась покупать имущество мэрии Краснокамска
19:56
Путин: ВСУ пытались атаковать Россию армией в две тысячи человек
2
19:55
Почти 80% сотрудников курганского оборонного завода сходили на выборы
1
19:52
Путин дал поручение Шойгу из-за атак ВСУ на приграничные регионы
19:51
Путин провел совещание с Совбезом из-за попыток сорвать выборы
19:49
Недовольный приговором дагестанец застрелил подсудимого и адвоката
3
19:47
Поступила экспертиза по иску к перинатальному центру Кургана из-за гибели плода
19:45
Пермский боец СВО удостоен медали «За отвагу»
19:44
В Екатеринбурге врачи отпустили домой малыша, на которого упала глыба льда
19:44
Молодежь Северодонецка впервые проголосовала на выборах президента в Перми. Фото
19:43
Фонд «Защитники Отечества» помог челябинским бойцам СВО получить статус ветерана. Фото
19:39
Россияне массово делают селфи на избирательных участках
19:34
Жителям Сургута открыли бесплатный вход в музей во время выборов президента РФ
19:30
Власти Краснокамска не смогли продать гостиницу, в которой живут люди
19:30
Свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку
4
19:28
В ЯНАО молодожены пошли из ЗАГС на избирательные участки. Фото
19:22
Власти Ханты-Мансийска сделали бесплатный проезд для студентов на время выборов президента РФ
19:21
В Тюмени подскочили цены на грузовики и тракторы
19:20
Евро резко подскочил на Мосбирже
19:19
В Екатеринбурге открылся отечественный аналог Decathlon
19:18
В ХМАО девятилетний мальчик ответил на вопросы викторины и выиграл квартиру в строящемся доме. Видео
2
19:17
В Пермском крае молодожены пришли на выборы из ЗАГСа. Фото
19:08
Водитель экс-мэра Чернецкого, которого обвинили во вредительстве, уволился
1
19:00
Игрок курганского ХК «Зауралье» Гавриленко сыграл 500-й матч в чемпионате ВХЛ. Фото
18:59
Пермяк изнасиловал дочь своих знакомых в лесу
18:56
Появились кадры поджога урны на избирательном участке в ХМАО. Видео
1
18:56
Вторая жительница Сургута стала обладательницей квартиры, выиграв в викторине
1
18:47
Власть столкнулась с первой волной провокаций на выборах в Свердловской области
1
18:47
Курганцы за неделю написали полторы тысячи жалоб чиновникам. Инфографика
18:44
Памфилова заявила о серьезной кибератаке на систему наблюдения за выборами
2
18:42
Боец СВО, проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ
18:40
Представителей турбазы под Миассом обязали спланировать освоение леса
18:39
ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Фото
18:39
В ЯНАО многодетным погорельцам пришлось жить в социальном центре
18:36
Спикер челябинского заксобрания Гербер проголосовал на выборах президента. Видео
18:33
Пермская птицефабрика, где жгли кошек в печи, оплатила лечение животных
18:30
Петр Ян отказался подписывать контракт с UFC
18:30
Украинские хакеры обнародовали данные с потерями танков Abrams
1
18:23
MWM: украинские системы ПВО стали уязвимыми после потери ЗРК Patriot
2
18:22
Жительница Кургана получила обморожение на процедуре у косметолога
18:21
Челябинские студенты с 1 сентября начнут жить в гостиничных корпусах нового кампуса
1
18:21
СК взялся за дело трехлетнего мальчика, на которого упала глыба льда
18:20
Следователи раскрыли дело об убийстве свердловчанина в 90-х. Фото
1
18:14
После обрушения крыши центра для бездомных в Челябинске возбудили уголовное дело
18:11
Украинские диверсанты потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ
1
18:10
В Магнитогорске вырос спрос на коммунальщиков и аграриев
18:09
Жительница Сургута выиграла квартиру в викторине
18:07
Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны зеленкой
8
18:02
В центре Тюмени закрылся семейный ресторан
2
18:01
В Общественной палате прокомментировали провокации с зеленкой на выборах
1
17:54
Полицейский с «курганской Рублевки» выплатит ущерб за волокиту по следствию
17:53
МВД опровергло информацию о екатеринбурженке, кидавшейся на детей с ножом
1
17:53
В российских регионах произошли провокации на избирательных участках
3
17:50
В ХМАО победители викторины поделились эмоциями от выигрыша автомобилей. Видео
17:49
Свердловчанам подарили медали с неправильными границами области. Фото
3
17:45
Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана, зарезавший челябинца, ушел на фронт из колонии
1
17:42
Депутат Саралиев: Россия вернула себе 69 тел погибших солдат на Украине
7
17:41
Свердловчанин вынужден платить за сгоревшую квартиру, в которой не живет 12 лет. Фото, видео
1
17:39
Явку на президентских выборах в Челябинской области пересчитали с учетом ДЭГ
17:38
В Петербурге бросили коктейль Молотова на избирательном участке
17:38
В Перми на городской маршрут вышли китайские автобусы
17:37
Армения заинтересовалась лизингом тюменского оборудования
17:37
Жители ХМАО накормили филиппинцев и сербов строганиной
17:35
На место обрушения центра для бездомных в Челябинске прибыли сотрудники СК. Фото, видео
17:35
Для жителей ЯНАО началась приемная компания на бесплатное переобучение
17:34
Молодожены из ХМАО проголосовали в выборах президента РФ сразу после ЗАГСа. Видео
1
17:30
Украина признала ответственность за сбои в электронном голосовании на выборах президента РФ
17:30
Боксер Владимир Кличко предложил отстранить Зеленского от должности
2
17:29
Российские инвесторы подали иски на 74 млн евро на Clearstream
17:27
Избирком назвал лидеров и аутсайдеров явки на выборы в городах и районах ХМАО
1
17:26
В Екатеринбурге малыш потерял сознание после того, как на него упала глыба льда
17:24
Появилось видео, как глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге
7
17:21
Пермский избирком назвал предварительную явку на выборы президента. Инфографика
17:18
В Москве подожгли будку для голосования
3
17:16
Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана зарезал ухажера подруги в Челябинске
17:14
Челябинский замкомполка Гагарин проголосовал на выборах президента на передовой. Видео
17:10
Самый длинный зимник ЯНАО закрыли из-за непогоды
17:08
Медведев обратился к Западу после голосования
1
17:07
Памфилова: на тюменскую систему видеонаблюдения была совершена кибератака
17:06
Тундровик, пригласивший Путина на Ямал, проголосовал на выборах президента РФ. Видео
17:04
Бастрыкин взялся за дело об избиении ребенка в автобусе в Свердловской области
17:02
Свердловского экс-военкома, обвиняемого во взятке, отправили под арест
1
16:57
В ХМАО полиция задержала сторонницу Надеждина на избирательном участке. Инсайд
16:56
Тюменская «Холостячка» поставила спектакль в Санкт-Петербурге
16:56
В районе газовой столицы ЯНАО началось строительство новой больницы
16:54
Медведев сводил жену на выборы в день ее рождения
2
16:52
Суд отклонил жалобу уральского экс-участкового, рассказавшего о трупах в могиле
16:52
В ХМАО на избирательном участке женщина пыталась поджечь ящик для голосования
16:51
Мэрия Челябинска прокомментировала обрушение крыши в центре для бездомных. Фото, видео
16:51
Пермской молодежи пообещали новые сертификаты в бассейн и термы на выборах президента
16:50
Победителю лотереи из Перми хватит денег на самую дорогую квартиру и дом с садом. Фото
1
16:50
Меценат Симановский: сегодня мы определяем будущее России
1
16:50
Часть управкомпаний Кургана не справились с указанием мэрии по уборке снега. Фото, видео
8
16:44
Челябинский облизбирком выдал первые данные о явке на выборах президента
16:43
Доллар достиг мартовского максимума
3
16:43
Жители Северодонецка будут получать тепло от пермских котельных
16:43
Тюменцы отказываются от новостроек в пользу собственных домов
16:40
Четыре челябинца пострадали под рухнувшей крышей центра для бездомных. Фото
16:39
Челябинские спортсменки взяли золото на соревнованиях по дзюдо в Казани. Фото
1
16:37
В Екатеринбурге ищут программиста за 500 тысяч рублей для работы в Казахстане
16:37
Главврач пермской больницы возглавил медучреждение в Северодонецке
16:32
Жители ХМАО бросились распродавать подарки, выигранные в викторине. Скрин
16:30
Киркоров пришел на выборы президента и объяснился из-за «голой вечеринки»
2
16:30
Тюменцы на викторине бесплатно получили колонки, телевизоры и велосипеды
16:30
В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка упала глыба льда
16:28
В ЯНАО стали известны первые итоги явки избирателей
1
16:26
Панк-группа «План Ломоносова» отменила выступление в Перми
16:26
Правительство увеличило выплаты для медиков
8
16:25
На избирательном участке в Миассе в ходе выборов президента сломался КОИБ
16:19
Врачи ХМАО пересадили бойцу СВО нерв из ноги в плечо
16:17
В гимназии Екатеринбурга девочка с ножом кидается на сверстников
1
16:16
Глава курганского избиркома Скиндерев объяснил, почему был ажиотаж на выборах. Видео
4
16:10
Латвия решила выдворить из страны россиян
16
16:07
Тюменские таксисты начали наживаться на выборах президента России
2
16:06
Гладков: мужчина погиб во время обстрела Белгорода в день выборов
1
16:03
Москвичка вылила зеленку на избирательном участке. Видео
26
16:00
Назван город ЯНАО с самым дорогим детским питанием в продаже
16:00
Суд завершил конкурсное производство на заводе-банкроте в Златоусте
15:59
ЦИК опубликовал первые данные по явке на выборах в Тюменской области. Инфографика
15:59
За полдня на выборах президента проголосовали 21,84% свердловчан. Инфографика
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15:54
Избирком ХМАО опубликовал первые данные по явке на выборы президента РФ
15:53
Челябинскую область к концу недели накроет смог
15:51
«Единая Россия» и Минстрой запустят еще одно голосование на выборах президента
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15:49
Лидер «Агаты Кристи» призвал жителей Свердловской области к мобилизации
1
15:49
В ММК рассказали о рекордном спросе на металл на внутреннем рынке
15:48
ФСБ предотвратила теракт на избирательном участке
1
15:48
Митрополит призвал жителей ХМАО к активности на выборах президента РФ
15:48
Свердловская область получит 700 миллионов для исполнения главного указа Путина
3
15:47
Вслед за «медведем» на выборах президента в Екатеринбурге проголосовали новобрачные. Фото, видео
15:45
Власти Кургана повторно выставили на продажу землю под строительство крематория
15:41
Звезда сериала «Солдаты» снимется в тюменском фильме про робота-неудачника
15:40
Украина сообщила о возвращении сотни тел погибших солдат
2
15:33
На Украине лгут, что Россия нарушает права жителей новых регионов на выборах
2
15:31
На избирательном участке в Челябинской области пытались взорвать петарду
1
15:30
Рыжий кот следит за президентскими выборами в ХМАО. Фото
15:24
На выборах президента РФ дистанционно проголосовали 85 тысяч пермяков
15:19
В ЯНАО матерям детей-инвалидов выплатили более миллиона рублей
15:11
Группа «Земляне» выступит в Челябинске в честь юбилея присоединения Крыма
15:08
Мэр Ханты-Мансийска пришел на выборы президента РФ вместе с семьей. Фото
15:05
«Аэрофлот» не пустил на борт солистку пермской группы DS CREW
15:05
В школе Челябинска нашли туберкулез. Видео
3
15:04
Ани Лорак попросила российское гражданство
11
15:04
Член молодежной палаты Сургута пришел на выборы с зубной щеткой. Фото
15:01
В СИЗО Челябинской области могут проголосовать 2166 арестованных избирателей
14:59
Тюменец получил 1,3 млн рублей за травму на стройке
14:56
Новый директор главного выставочника Екатеринбурга заявила о реформе
14:55
Кремль прокомментировал новые выпады Макрона против России
1
14:55
Жители ЯНАО полюбили беспроводные технологичные гаджеты
14:55
Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ
1
14:53
Тюменские наблюдатели рассказали, как проходят выборы президента в регионе
14:50
В ЯНАО избиратель пришел на выборы президента РФ в костюме воина XVII века. Видео
1
14:50
В ХМАО впервые применили на выборах президента РФ технологию АП для повышения явки
14:47
Екатеринбургский цирк останется без директора на два года
14:45
В Екатеринбурге на выборах президента проголосовал «медведь». Фото, видео
3
14:44
Екатеринбуржец прописал в своей квартире 1,3 тысячи иностранцев
4
14:44
Врач, осужденный за коррупцию, возглавил свердловскую больницу
2
14:43
Екатеринбуржцы продают медали, которые получают на выборах. Скрин
10
14:41
Президент Латвии призвал разрушить Россию
15
14:41
В Челябинске на 16% выросли средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров
1
14:40
На СВО погиб командир отделения огневой поддержки из Тюменской области
14:35
Выставленный на продажу грузинский ресторан в Перми подорожал на 70 млн рублей
14:31
Больницу в Ишиме построит компания с миллиардными контрактами
14:30
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана тюменцев
1
14:29
Екатеринбуржцы заметили детей, бегающих по крыше магазина. Видео
14:28
Наблюдатель из Ганы оценил выборы по ДЭГ в Челябинский области
2
14:27
Депутаты челябинского заксобрания пришли на избирательные участки. Фото
14:26
Россияне начали кредитовать бизнес вместо банков
2
14:25
«Цифровой» замгубернатора Ионин дал свердловчанам лайфхак на выборах
14:23
ФСБ: россиянка хотела устроить диверсию на железной дороге в Белгородской области
3
14:23
Барби, Чебурашка и гном: самые необычные избиратели на выборах президента-2024. Фото
4
14:20
В ЦИК рассказали о провокациях на выборах президента-2024
1
14:20
В ХМАО запустят новые авиарейсы в Азербайджан и Узбекистан
14:19
Как будет голосовать «Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова
14:15
В Перми налоговый инспектор попался на торговле секретными документами
14:13
В Одессе прогремели взрывы
14:11
Крупная свердловская компания пригласила на выборы многотысячным флешмобом. Видео
2
14:08
В пермском минздраве рассказали о состоянии ребенка, избитого одноклассниками
14:08
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для челябинских пенсионеров
14:07
Медведев послал Европарламент после требования вернуть Румынии золотой запас
13
14:07
Призыв Куйвашева к свердловчанам повлияет на ход президентских выборов
4
14:05
Тюменка, вернувшаяся в Россию из Канады, призналась в любви к городу. Видео
14:02
Екатеринбургский боец поставил патриотический монумент в Херсонской области. Фото, видео
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