16 марта 2024

Житель Тюменского района выиграл квартиру на викторине «Люби свой край»

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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, фонарь, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Тюменец выиграл квартиру в одной из новостроек (архивное фото) Фото:

Житель поселка Боровский (Тюменский район, Тюменская область) выиграл квартиру на викторине «Люби свой край». Розыгрыш подарка прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время».

Победитель викторины стал обладателем квартиры, правильно ответив на два вопроса. Один из них — про довоенное название улицы Володарского в Тюмени. Второй касался технологии, которые использовались при строительстве тюменского Моста влюбленных.

Викторина «Люби свой край» проходит в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта. На территории муниципалитетов открыты десятки пунктов для участия в розыгрыше.

Конкурс проходит в два этапа. На первом участникам предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап, трансляции которого проходят в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Адреса площадок, на которых проходит викторина, указаны на сайте «Тюмень — наш дом».

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Житель поселка Боровский (Тюменский район, Тюменская область) выиграл квартиру на викторине «Люби свой край». Розыгрыш подарка прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Победитель викторины стал обладателем квартиры, правильно ответив на два вопроса. Один из них — про довоенное название улицы Володарского в Тюмени. Второй касался технологии, которые использовались при строительстве тюменского Моста влюбленных. Викторина «Люби свой край» проходит в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта. На территории муниципалитетов открыты десятки пунктов для участия в розыгрыше. Конкурс проходит в два этапа. На первом участникам предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап, трансляции которого проходят в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Адреса площадок, на которых проходит викторина, указаны на сайте «Тюмень — наш дом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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