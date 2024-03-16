Житель Тюменского района выиграл квартиру на викторине «Люби свой край»

17 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Тюменец выиграл квартиру в одной из новостроек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель поселка Боровский (Тюменский район, Тюменская область) выиграл квартиру на викторине «Люби свой край». Розыгрыш подарка прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Победитель викторины стал обладателем квартиры, правильно ответив на два вопроса. Один из них — про довоенное название улицы Володарского в Тюмени. Второй касался технологии, которые использовались при строительстве тюменского Моста влюбленных. Викторина «Люби свой край» проходит в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта. На территории муниципалитетов открыты десятки пунктов для участия в розыгрыше. Конкурс проходит в два этапа. На первом участникам предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап, трансляции которого проходят в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Адреса площадок, на которых проходит викторина, указаны на сайте «Тюмень — наш дом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Боровский (Тюменский район, Тюменская область) выиграл квартиру на викторине «Люби свой край». Розыгрыш подарка прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Победитель викторины стал обладателем квартиры, правильно ответив на два вопроса. Один из них — про довоенное название улицы Володарского в Тюмени. Второй касался технологии, которые использовались при строительстве тюменского Моста влюбленных. Викторина «Люби свой край» проходит в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта. На территории муниципалитетов открыты десятки пунктов для участия в розыгрыше. Конкурс проходит в два этапа. На первом участникам предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап, трансляции которого проходят в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Адреса площадок, на которых проходит викторина, указаны на сайте «Тюмень — наш дом».