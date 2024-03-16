16 марта 2024

В Тюменской области выросла явка избирателей на выборах президента РФ. Инфографика

Явка избирателей на выборах в Тюменской области выросла до 74,57%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, выборы, креков павел, явка избирателей, голосование, избирательный участок1339
Жители Тюменской области продолжают идти на выборы президента РФ Фото:

Явка на выборах президента России в Тюменской области выросла до 74,57%. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава тюменского Избиркома Игорь Халин.

«Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 12.00 час. (время — местное) 17 марта составила 74,57%. Участки голосования в Тюменской области посетили 879 368 человек», — указано в telegram-канале председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина.

Ранее агентство писало о том, что данным на 10:00 17 марта, участки для голосования Тюменской области посетили 70.29% избирателей. В Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.

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Явка на выборах президента России в Тюменской области выросла до 74,57%. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 12.00 час. (время — местное) 17 марта составила 74,57%. Участки голосования в Тюменской области посетили 879 368 человек», — указано в telegram-канале председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Ранее агентство писало о том, что данным на 10:00 17 марта, участки для голосования Тюменской области посетили 70.29% избирателей. В Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.
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