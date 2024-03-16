Политика В Тюменской области выросла явка избирателей на выборах президента РФ. Инфографика Явка избирателей на выборах в Тюменской области выросла до 74,57% 17 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + Жители Тюменской области продолжают идти на выборы президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Явка на выборах президента России в Тюменской области выросла до 74,57%. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 12.00 час. (время — местное) 17 марта составила 74,57%. Участки голосования в Тюменской области посетили 879 368 человек», — указано в telegram-канале председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Ранее агентство писало о том, что данным на 10:00 17 марта, участки для голосования Тюменской области посетили 70.29% избирателей. В Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на выборах президента России в Тюменской области выросла до 74,57%. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 12.00 час. (время — местное) 17 марта составила 74,57%. Участки голосования в Тюменской области посетили 879 368 человек», — указано в telegram-канале председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Ранее агентство писало о том, что данным на 10:00 17 марта, участки для голосования Тюменской области посетили 70.29% избирателей. В Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям