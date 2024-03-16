Явка на выборах президента России в Тюменской области выросла до 74,57%. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава тюменского Избиркома Игорь Халин.
«Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 12.00 час. (время — местное) 17 марта составила 74,57%. Участки голосования в Тюменской области посетили 879 368 человек», — указано в telegram-канале председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина.
Ранее агентство писало о том, что данным на 10:00 17 марта, участки для голосования Тюменской области посетили 70.29% избирателей. В Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.
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