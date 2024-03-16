16 марта 2024

В Курганской области завершилось голосование по выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Курганцы завершили голосование по выборам президента России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательные участки на территории Курганской области закрылись 17 марта в 20 часов. Сотрудники избиркома приступили к обработке бюллетеней проголосовавших на выборах президента России курганцев. Об этом сообщается в telegram-канале избирательного комитета области.

«В Курганской области завершилось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов избирателей», — сообщает пресс-служба правительства области. Как там упоминали ранее, в регионе был установлен рекорд по явке на президентских выборах за последние 28 лет.

В ближайшие часы на избирательных участках будут обрабатывать информацию. По последним данным на 18 часов 17 марта в Курганской области проголосовали 74,54% от общего числа избирателей, что составило более 474 тысяч человек.

Голосование в последний день проводилось на 804 пунктах. Помимо обычных 799 избирательных участков, 17 марта функционировали пять пунктов в местах временного нахождения граждан. Дополнительные пункты были открыты в областной больнице, РНЦ ВТО, областном госпитале для ветеранов, шадринском санатории и СИЗО-1 города Курган.

Как рассказали СМИ на дневном брифинге в избиркоме, голосование в последний день прошло в спокойном режиме. Принятые накануне меры безопасности позволили избежать инцидентов на участках. Единственным случаем можно считать сообщение о минировании школы, которое оказалось ложным — возмутителя спокойствия задержали.

Ранее URA.RU сообщало, что в 18 часов 17 марта на курганских участках для голосования зафиксировано участие более 474 тысячи избирателей. Это составило 74,54% от общего количества тех, кто может принимать участие в голосовании.

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Избирательные участки на территории Курганской области закрылись 17 марта в 20 часов. Сотрудники избиркома приступили к обработке бюллетеней проголосовавших на выборах президента России курганцев. Об этом сообщается в telegram-канале избирательного комитета области. «В Курганской области завершилось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов избирателей», — сообщает пресс-служба правительства области. Как там упоминали ранее, в регионе был установлен рекорд по явке на президентских выборах за последние 28 лет. В ближайшие часы на избирательных участках будут обрабатывать информацию. По последним данным на 18 часов 17 марта в Курганской области проголосовали 74,54% от общего числа избирателей, что составило более 474 тысяч человек. Голосование в последний день проводилось на 804 пунктах. Помимо обычных 799 избирательных участков, 17 марта функционировали пять пунктов в местах временного нахождения граждан. Дополнительные пункты были открыты в областной больнице, РНЦ ВТО, областном госпитале для ветеранов, шадринском санатории и СИЗО-1 города Курган. Как рассказали СМИ на дневном брифинге в избиркоме, голосование в последний день прошло в спокойном режиме. Принятые накануне меры безопасности позволили избежать инцидентов на участках. Единственным случаем можно считать сообщение о минировании школы, которое оказалось ложным — возмутителя спокойствия задержали. Ранее URA.RU сообщало, что в 18 часов 17 марта на курганских участках для голосования зафиксировано участие более 474 тысячи избирателей. Это составило 74,54% от общего количества тех, кто может принимать участие в голосовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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