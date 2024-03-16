Тюменская область бьет рекорды по количеству необычных избирателей на выборах. Видео

В Тюмени на выборах голосуют чародеи, гармонисты и сказочные персонажи

17 марта 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Тюменка в образе Барби приняла участие в выборах президента России 15 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году С 15 по 17 марта на выборах Тюменской области голосовали избиратели в образах куклы Барби, чародея и других сказочных персонажей. Некоторые тюменцы приходили на участки с музыкальными инструментами и картами Таро. Самые яркие образы — в подборке URA.RU. Тюменская Барби 15 марта в Тюмени на выборы президента России пришла избирательница в образе куклы Барби. Вместе с ней участие в голосовании приняла дочь тюменки, которая также была одета в розовое платье. В беседе с URA.RU жительница Тюмени отметила, что хочет привить своему ребенку стремление участвовать в будущем страны. Емеля из сказки «По щучьему веленью» По данным telegram-канала «Тюменское время», утром 16 марта на один из избирательных участков Тюмени пришел местный житель в необычном костюме. Мужчина выбрал образ Емели из сказки «По щучьему веленью». В руках у него была поролоновая рыба. Шаман с бубном Ближе к вечеру 16 марта на выборы президента России пришел избиратель в образе шамана. На участок для голосования он взял с собой бубен. Который, по признанию мужчины, помог ему определиться с выбором кандидата. Чародей с картами Таро 17 марта на выборы в Тюмени пришел избиратель в образе Провидца. По данным telegram-канала ИА «Тюменская линия», он сделал расклад на картах Таро и предсказал, что Россию ждет светлое будущее. Лучший гармонист Тюменской области На одном из избирательных участков поселка Каскара (Тюменский район) дал концерт лучший гармонист Тюменской области Кисматулла Файзулин. На выборы он взял с собой паспорт гражданина РФ и музыкальный инструмент. Проголосовав за выбранного кандидата, он сыграл для членов УИК несколько музыкальных композиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 15 по 17 марта на выборах Тюменской области голосовали избиратели в образах куклы Барби, чародея и других сказочных персонажей. Некоторые тюменцы приходили на участки с музыкальными инструментами и картами Таро. Самые яркие образы — в подборке URA.RU. Тюменская Барби 15 марта в Тюмени на выборы президента России пришла избирательница в образе куклы Барби. Вместе с ней участие в голосовании приняла дочь тюменки, которая также была одета в розовое платье. В беседе с URA.RU жительница Тюмени отметила, что хочет привить своему ребенку стремление участвовать в будущем страны. Емеля из сказки «По щучьему веленью» По данным telegram-канала «Тюменское время», утром 16 марта на один из избирательных участков Тюмени пришел местный житель в необычном костюме. Мужчина выбрал образ Емели из сказки «По щучьему веленью». В руках у него была поролоновая рыба. Шаман с бубном Ближе к вечеру 16 марта на выборы президента России пришел избиратель в образе шамана. На участок для голосования он взял с собой бубен. Который, по признанию мужчины, помог ему определиться с выбором кандидата. Чародей с картами Таро 17 марта на выборы в Тюмени пришел избиратель в образе Провидца. По данным telegram-канала ИА «Тюменская линия», он сделал расклад на картах Таро и предсказал, что Россию ждет светлое будущее. Лучший гармонист Тюменской области На одном из избирательных участков поселка Каскара (Тюменский район) дал концерт лучший гармонист Тюменской области Кисматулла Файзулин. На выборы он взял с собой паспорт гражданина РФ и музыкальный инструмент. Проголосовав за выбранного кандидата, он сыграл для членов УИК несколько музыкальных композиций.