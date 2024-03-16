16 марта 2024

Тюменская область бьет рекорды по количеству необычных избирателей на выборах. Видео

В Тюмени на выборах голосуют чародеи, гармонисты и сказочные персонажи
© Служба новостей «URA.RU»
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Барби. Тюмень , барби, барби голосует
Тюменка в образе Барби приняла участие в выборах президента России 15 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

С 15 по 17 марта на выборах Тюменской области голосовали избиратели в образах куклы Барби, чародея и других сказочных персонажей. Некоторые тюменцы приходили на участки с музыкальными инструментами и картами Таро. Самые яркие образы — в подборке URA.RU.

Тюменская Барби

15 марта в Тюмени на выборы президента России пришла избирательница в образе куклы Барби. Вместе с ней участие в голосовании приняла дочь тюменки, которая также была одета в розовое платье. В беседе с URA.RU жительница Тюмени отметила, что хочет привить своему ребенку стремление участвовать в будущем страны.

Емеля из сказки «По щучьему веленью»

По данным telegram-канала «Тюменское время», утром 16 марта на один из избирательных участков Тюмени пришел местный житель в необычном костюме. Мужчина выбрал образ Емели из сказки «По щучьему веленью». В руках у него была поролоновая рыба.

Шаман с бубном

Ближе к вечеру 16 марта на выборы президента России пришел избиратель в образе шамана. На участок для голосования он взял с собой бубен. Который, по признанию мужчины, помог ему определиться с выбором кандидата.

Чародей с картами Таро

17 марта на выборы в Тюмени пришел избиратель в образе Провидца. По данным telegram-канала ИА «Тюменская линия», он сделал расклад на картах Таро и предсказал, что Россию ждет светлое будущее.

Лучший гармонист Тюменской области

На одном из избирательных участков поселка Каскара (Тюменский район) дал концерт лучший гармонист Тюменской области Кисматулла Файзулин. На выборы он взял с собой паспорт гражданина РФ и музыкальный инструмент. Проголосовав за выбранного кандидата, он сыграл для членов УИК несколько музыкальных композиций.

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С 15 по 17 марта на выборах Тюменской области голосовали избиратели в образах куклы Барби, чародея и других сказочных персонажей. Некоторые тюменцы приходили на участки с музыкальными инструментами и картами Таро. Самые яркие образы — в подборке URA.RU. Тюменская Барби 15 марта в Тюмени на выборы президента России пришла избирательница в образе куклы Барби. Вместе с ней участие в голосовании приняла дочь тюменки, которая также была одета в розовое платье. В беседе с URA.RU жительница Тюмени отметила, что хочет привить своему ребенку стремление участвовать в будущем страны. Емеля из сказки «По щучьему веленью» По данным telegram-канала «Тюменское время», утром 16 марта на один из избирательных участков Тюмени пришел местный житель в необычном костюме. Мужчина выбрал образ Емели из сказки «По щучьему веленью». В руках у него была поролоновая рыба. Шаман с бубном Ближе к вечеру 16 марта на выборы президента России пришел избиратель в образе шамана. На участок для голосования он взял с собой бубен. Который, по признанию мужчины, помог ему определиться с выбором кандидата. Чародей с картами Таро 17 марта на выборы в Тюмени пришел избиратель в образе Провидца. По данным telegram-канала ИА «Тюменская линия», он сделал расклад на картах Таро и предсказал, что Россию ждет светлое будущее. Лучший гармонист Тюменской области На одном из избирательных участков поселка Каскара (Тюменский район) дал концерт лучший гармонист Тюменской области Кисматулла Файзулин. На выборы он взял с собой паспорт гражданина РФ и музыкальный инструмент. Проголосовав за выбранного кандидата, он сыграл для членов УИК несколько музыкальных композиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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