16 марта 2024

Более 70% избирателей Тюмени приняли участие в выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, выборы 2024
Участки для голосования будут работать до 20:00 Фото:

В выборах президента России приняли участие 71,46% жителей Тюмени с избирательным правом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего в регионе проголосовали почти 80% избирателей.

«71,46% избирателей Тюмени проголосовали на выборах президента России. Данные на 15 часов сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области во время брифинга в студии Информационного центра», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. При этом, в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе.

С 15 по 17 марта в Тюменской области проходят выборы президента Российской Федерации. Участки для голосования работают до 20:00.

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В выборах президента России приняли участие 71,46% жителей Тюмени с избирательным правом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего в регионе проголосовали почти 80% избирателей. «71,46% избирателей Тюмени проголосовали на выборах президента России. Данные на 15 часов сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области во время брифинга в студии Информационного центра», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. При этом, в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе. С 15 по 17 марта в Тюменской области проходят выборы президента Российской Федерации. Участки для голосования работают до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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