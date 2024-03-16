Более 70% избирателей Тюмени приняли участие в выборах президента

В выборах президента России приняли участие 71,46% жителей Тюмени с избирательным правом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего в регионе проголосовали почти 80% избирателей.
«71,46% избирателей Тюмени проголосовали на выборах президента России. Данные на 15 часов сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области во время брифинга в студии Информационного центра», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. При этом, в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе.
С 15 по 17 марта в Тюменской области проходят выборы президента Российской Федерации. Участки для голосования работают до 20:00.
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