Более 70% избирателей Тюмени приняли участие в выборах президента

17 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Участки для голосования будут работать до 20:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В выборах президента России приняли участие 71,46% жителей Тюмени с избирательным правом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего в регионе проголосовали почти 80% избирателей. «71,46% избирателей Тюмени проголосовали на выборах президента России. Данные на 15 часов сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области во время брифинга в студии Информационного центра», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. При этом, в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе. С 15 по 17 марта в Тюменской области проходят выборы президента Российской Федерации. Участки для голосования работают до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В выборах президента России приняли участие 71,46% жителей Тюмени с избирательным правом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего в регионе проголосовали почти 80% избирателей. «71,46% избирателей Тюмени проголосовали на выборах президента России. Данные на 15 часов сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области во время брифинга в студии Информационного центра», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. При этом, в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе. С 15 по 17 марта в Тюменской области проходят выборы президента Российской Федерации. Участки для голосования работают до 20:00.