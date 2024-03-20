В Тюмени построят два новых подземных перехода

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, подземный переход, слякоть, прохожие
Переходы будут построены на ул. Мельникайте Фото:

В Тюмени планируют построить два новых подземных пешеходных перехода на улице Мельникайте. Один — в районе улицы Котовского, другой — на улице Рижской. Информация об этом указана на официальном сайте ГИС ЕГРЗ. По данным портала, оба проекта получили положительное заключение государственной экспертизы.

«Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского». Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Рижская. Результат экспертизы: положительное заключение», — указано на официальном сайте ГИС ЕГРЗ.

По данным портала, разработкой проекта подземного пешеходного перехода в районе улицы Котовского занималось ОАО «Тюменьдопроект». На Рижской — АО «Институт Тюменьгражданпроект». Обе компании являются дочерними предприятиями АО «Мостострой — 11», которое считается главным подрядчиком властей Тюменской области.

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В Тюмени планируют построить два новых подземных пешеходных перехода на улице Мельникайте. Один — в районе улицы Котовского, другой — на улице Рижской. Информация об этом указана на официальном сайте ГИС ЕГРЗ. По данным портала, оба проекта получили положительное заключение государственной экспертизы. «Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского». Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Рижская. Результат экспертизы: положительное заключение», — указано на официальном сайте ГИС ЕГРЗ. По данным портала, разработкой проекта подземного пешеходного перехода в районе улицы Котовского занималось ОАО «Тюменьдопроект». На Рижской — АО «Институт Тюменьгражданпроект». Обе компании являются дочерними предприятиями АО «Мостострой — 11», которое считается главным подрядчиком властей Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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