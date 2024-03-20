В Тюмени построят два новых подземных перехода

Переходы будут построены на ул. Мельникайте Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени планируют построить два новых подземных пешеходных перехода на улице Мельникайте. Один — в районе улицы Котовского, другой — на улице Рижской. Информация об этом указана на официальном сайте ГИС ЕГРЗ. По данным портала, оба проекта получили положительное заключение государственной экспертизы.

«Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского». Наименование объекта капитального строительства: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Рижская. Результат экспертизы: положительное заключение», — указано на официальном сайте ГИС ЕГРЗ.

По данным портала, разработкой проекта подземного пешеходного перехода в районе улицы Котовского занималось ОАО «Тюменьдопроект». На Рижской — АО «Институт Тюменьгражданпроект». Обе компании являются дочерними предприятиями АО «Мостострой — 11», которое считается главным подрядчиком властей Тюменской области.