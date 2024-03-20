Бастрыкин вступился за тюменцев, которым работодатель не платит зарплату

В Тюменской области сотрудники компании ООО «ЛСК» длительное время не получают зарплату. Даже после обращение в суд, работодатель не погасил задолженность. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному случаю.
«Жительница Тюменской области, ранее осуществлявшая трудовую деятельность в ООО „ЛСК“, … сообщила о длительной невыплате заработной платы и иных выплат ей и другим работникам этой организации. Несмотря на вынесенное в ее пользу судебное решение, руководство предприятия мер к погашению задолженности не принимает. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Расследованием уголовного дела занимается региональное Управление СК России. По нему работник ООО «ЛСК», обратившаяся в суд, признана потерпевшей.
К Бастрыкину ранее с аналогичной проблемой обратился сотрудник ООО «Запсибгазпром-Газификация» из Тюменской области. Он рассказал, что ему не выплачена зарплата за октябрь — декабрь прошлого года и аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании.
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