Бастрыкин вступился за тюменцев, которым работодатель не платит зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин запросил доклад в региональном СК по делу о невыплате зарплаты Фото:

В Тюменской области сотрудники компании ООО «ЛСК» длительное время не получают зарплату. Даже после обращение в суд, работодатель не погасил задолженность. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному случаю.

«Жительница Тюменской области, ранее осуществлявшая трудовую деятельность в ООО „ЛСК“, … сообщила о длительной невыплате заработной платы и иных выплат ей и другим работникам этой организации. Несмотря на вынесенное в ее пользу судебное решение, руководство предприятия мер к погашению задолженности не принимает. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Расследованием уголовного дела занимается региональное Управление СК России. По нему работник ООО «ЛСК», обратившаяся в суд, признана потерпевшей.

К Бастрыкину ранее с аналогичной проблемой обратился сотрудник ООО «Запсибгазпром-Газификация» из Тюменской области. Он рассказал, что ему не выплачена зарплата за октябрь — декабрь прошлого года и аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области сотрудники компании ООО «ЛСК» длительное время не получают зарплату. Даже после обращение в суд, работодатель не погасил задолженность. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному случаю. «Жительница Тюменской области, ранее осуществлявшая трудовую деятельность в ООО „ЛСК“, … сообщила о длительной невыплате заработной платы и иных выплат ей и другим работникам этой организации. Несмотря на вынесенное в ее пользу судебное решение, руководство предприятия мер к погашению задолженности не принимает. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Расследованием уголовного дела занимается региональное Управление СК России. По нему работник ООО «ЛСК», обратившаяся в суд, признана потерпевшей. К Бастрыкину ранее с аналогичной проблемой обратился сотрудник ООО «Запсибгазпром-Газификация» из Тюменской области. Он рассказал, что ему не выплачена зарплата за октябрь — декабрь прошлого года и аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...