Бастрыкин вступился за тюменцев, которым работодатель не платит зарплату

20 марта 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Бастрыкин запросил доклад в региональном СК по делу о невыплате зарплаты Фото: Следственный комитет РФ В Тюменской области сотрудники компании ООО «ЛСК» длительное время не получают зарплату. Даже после обращение в суд, работодатель не погасил задолженность. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному случаю. «Жительница Тюменской области, ранее осуществлявшая трудовую деятельность в ООО „ЛСК“, … сообщила о длительной невыплате заработной платы и иных выплат ей и другим работникам этой организации. Несмотря на вынесенное в ее пользу судебное решение, руководство предприятия мер к погашению задолженности не принимает. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Расследованием уголовного дела занимается региональное Управление СК России. По нему работник ООО «ЛСК», обратившаяся в суд, признана потерпевшей. К Бастрыкину ранее с аналогичной проблемой обратился сотрудник ООО «Запсибгазпром-Газификация» из Тюменской области. Он рассказал, что ему не выплачена зарплата за октябрь — декабрь прошлого года и аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области сотрудники компании ООО «ЛСК» длительное время не получают зарплату. Даже после обращение в суд, работодатель не погасил задолженность. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному случаю. «Жительница Тюменской области, ранее осуществлявшая трудовую деятельность в ООО „ЛСК“, … сообщила о длительной невыплате заработной платы и иных выплат ей и другим работникам этой организации. Несмотря на вынесенное в ее пользу судебное решение, руководство предприятия мер к погашению задолженности не принимает. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Расследованием уголовного дела занимается региональное Управление СК России. По нему работник ООО «ЛСК», обратившаяся в суд, признана потерпевшей. К Бастрыкину ранее с аналогичной проблемой обратился сотрудник ООО «Запсибгазпром-Газификация» из Тюменской области. Он рассказал, что ему не выплачена зарплата за октябрь — декабрь прошлого года и аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании.