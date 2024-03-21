Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с главой Шурышкарского района

Губернатор ЯНАО Артюхов провел встречу с главой Шурышкарского района
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов встретился с главой Шурышкарского района ЯНАО Фото:

Глава Шурышкарского района Олег Попов отчитался губернатору Дмитрию Артюхову о развитии инфраструктуры муниципалитета. Попов отметил, что в этом году в районе планируют перевыполнить план по расселению аварийного жилья. Информацию о встрече разместила пресс-служба окружного правительства

«В прошлом году в районе расселен рекордный за последние пять лет объем аварийного жилья — 3 569 квадратных метров, жилищные условия улучшили 72 семьи. В этом году планируют перевыполнить прошлогодний рекорд и расселить 100 семей; еще 4 156,5 квадратных метров аварийного жилфонда пойдет под снос», — приводит пресс-служба слова Попова

Губернатор Артюхов остался доволен развитием района по ключевым сферам. По его словам, в прошлом году в Шурышкарском районе открылся один из лучших молодежных центров в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что разобраться с аварийным жильем губернатору пообещал глава Губкинского Андрей Бандурко.

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Глава Шурышкарского района Олег Попов отчитался губернатору Дмитрию Артюхову о развитии инфраструктуры муниципалитета. Попов отметил, что в этом году в районе планируют перевыполнить план по расселению аварийного жилья. Информацию о встрече разместила пресс-служба окружного правительства «В прошлом году в районе расселен рекордный за последние пять лет объем аварийного жилья — 3 569 квадратных метров, жилищные условия улучшили 72 семьи. В этом году планируют перевыполнить прошлогодний рекорд и расселить 100 семей; еще 4 156,5 квадратных метров аварийного жилфонда пойдет под снос», — приводит пресс-служба слова Попова Губернатор Артюхов остался доволен развитием района по ключевым сферам. По его словам, в прошлом году в Шурышкарском районе открылся один из лучших молодежных центров в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что разобраться с аварийным жильем губернатору пообещал глава Губкинского Андрей Бандурко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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