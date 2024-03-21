Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с главой Шурышкарского района

Губернатор ЯНАО Артюхов провел встречу с главой Шурышкарского района

21 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Артюхов встретился с главой Шурышкарского района ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Шурышкарского района Олег Попов отчитался губернатору Дмитрию Артюхову о развитии инфраструктуры муниципалитета. Попов отметил, что в этом году в районе планируют перевыполнить план по расселению аварийного жилья. Информацию о встрече разместила пресс-служба окружного правительства «В прошлом году в районе расселен рекордный за последние пять лет объем аварийного жилья — 3 569 квадратных метров, жилищные условия улучшили 72 семьи. В этом году планируют перевыполнить прошлогодний рекорд и расселить 100 семей; еще 4 156,5 квадратных метров аварийного жилфонда пойдет под снос», — приводит пресс-служба слова Попова Губернатор Артюхов остался доволен развитием района по ключевым сферам. По его словам, в прошлом году в Шурышкарском районе открылся один из лучших молодежных центров в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что разобраться с аварийным жильем губернатору пообещал глава Губкинского Андрей Бандурко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Шурышкарского района Олег Попов отчитался губернатору Дмитрию Артюхову о развитии инфраструктуры муниципалитета. Попов отметил, что в этом году в районе планируют перевыполнить план по расселению аварийного жилья. Информацию о встрече разместила пресс-служба окружного правительства «В прошлом году в районе расселен рекордный за последние пять лет объем аварийного жилья — 3 569 квадратных метров, жилищные условия улучшили 72 семьи. В этом году планируют перевыполнить прошлогодний рекорд и расселить 100 семей; еще 4 156,5 квадратных метров аварийного жилфонда пойдет под снос», — приводит пресс-служба слова Попова Губернатор Артюхов остался доволен развитием района по ключевым сферам. По его словам, в прошлом году в Шурышкарском районе открылся один из лучших молодежных центров в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что разобраться с аварийным жильем губернатору пообещал глава Губкинского Андрей Бандурко.