Глава города ЯНАО пообещал Артюхову расселить аварийный микрорайон за год

Мэр Губкинского Андрей Бандурко сообщил о высоких темпах благоустройства города

Состоялась рабочая встреча главы Ямала с мэром Губкинского Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко пообещал губернатору округа Дмитрию Артюхову закончить расселение аварийного микрорайона до конца 2024 года. Муниципалитет лидирует по жилищному строительству и расселению ветхих домов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой города Губкинского Андреем Бандурко. Губкинский сохраняет лидирующие позиции в округе по жилищному строительству. Жилищные условия улучшили более 700 губкинских семей. 291 семья переехала из аварийного фонда в новые комфортные квартиры. Продолжается строительство жилья по программе переселения, в этом году в планах ввести девять многоквартирных домов. Сейчас в городе строится 12 домов», — говорится в сообщении.

В 2024 году планируется полное расселение седьмого микрорайон города. На данной территории построят новые многоквартирные дома и детский сад. В ближайшем будущем будет возведена школа на 800 мест, корпус педиатрии в больнице и ЗАГС. Кроме того, построят социально значимые объекты — вокзал, ледовый дворец и центр единоборств «Северный Характер». Для жителей города обновят парк «Молодежный», который находится на территории микрорайона Пурпе.

Ранее URA.RU писало о рабочей встрече главы Ямальского района (ЯНАО) Андрея Кугаевского и губернатора округа Дмитрия Артюхова. Мэр отдаленного района рассказал о высокой рождаемости в муниципалитете, поэтому большое внимание уделяется созданию детских садов и школ.