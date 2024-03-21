21 марта 2024

Курганские бизнесмены экстренно избавились от опасных консервов из Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, консервы, магазин, супермаркет, продукты питания
Курганские бизнесмены убрали со полок рыбную продукцию Фото:

С полок курганских магазинов пропали некачественные рыбные консервы, которые завезли из Крыма и Владимирской области. Ранее Уральское управление Россельхознадзора объявило предостережение владельцам местных торговых сетей, которые приняли у себя партию. О том, что в магазинах нет рыбных деликатесов, передает корреспондент URA.RU.

«Обойдя несколько магазинов, заметно, что рыбных консервов от изготовителей „7 морей“ и „Владимирского консервного завода“ нет. Вероятно, после получения предостережения предприниматели избавились от продукции», — сообщается корреспондент.

Всего журналист обошла несколько магазинов: «Магнит», «Пятерочка» и «Лента». Опасных рыбных консервов нет ни в одном из магазинов. Также корреспондент проверила каталоги магазинов на их официальных сайтах. В курганских торговых точках действительно не представлены рыбные деликатесы из Крыма и Владимирской области.

Ранее URA.RU писало, что в торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов. Продукция из Крыма и Владимира не соответствовала требованиям качества и безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С полок курганских магазинов пропали некачественные рыбные консервы, которые завезли из Крыма и Владимирской области. Ранее Уральское управление Россельхознадзора объявило предостережение владельцам местных торговых сетей, которые приняли у себя партию. О том, что в магазинах нет рыбных деликатесов, передает корреспондент URA.RU. «Обойдя несколько магазинов, заметно, что рыбных консервов от изготовителей „7 морей“ и „Владимирского консервного завода“ нет. Вероятно, после получения предостережения предприниматели избавились от продукции», — сообщается корреспондент. Всего журналист обошла несколько магазинов: «Магнит», «Пятерочка» и «Лента». Опасных рыбных консервов нет ни в одном из магазинов. Также корреспондент проверила каталоги магазинов на их официальных сайтах. В курганских торговых точках действительно не представлены рыбные деликатесы из Крыма и Владимирской области. Ранее URA.RU писало, что в торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов. Продукция из Крыма и Владимира не соответствовала требованиям качества и безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...