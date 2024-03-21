Курганские бизнесмены экстренно избавились от опасных консервов из Крыма

С полок курганских магазинов пропали некачественные рыбные консервы, которые завезли из Крыма и Владимирской области. Ранее Уральское управление Россельхознадзора объявило предостережение владельцам местных торговых сетей, которые приняли у себя партию. О том, что в магазинах нет рыбных деликатесов, передает корреспондент URA.RU.
«Обойдя несколько магазинов, заметно, что рыбных консервов от изготовителей „7 морей“ и „Владимирского консервного завода“ нет. Вероятно, после получения предостережения предприниматели избавились от продукции», — сообщается корреспондент.
Всего журналист обошла несколько магазинов: «Магнит», «Пятерочка» и «Лента». Опасных рыбных консервов нет ни в одном из магазинов. Также корреспондент проверила каталоги магазинов на их официальных сайтах. В курганских торговых точках действительно не представлены рыбные деликатесы из Крыма и Владимирской области.
Ранее URA.RU писало, что в торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов. Продукция из Крыма и Владимира не соответствовала требованиям качества и безопасности.
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