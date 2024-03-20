Происшествия В торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов из Крыма 21 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + В Курганскую область завезли более 4 тонн некачественных консервов из рыбы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Кургане в торговые сети и магазины завезли тонны некачественных рыбных консервов из Крыма и Владимирской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что на территорию Курганской области в 4 крупные сети и 7 оптово—розничных магазинов поступили 4335 кг рыбных консервов», — сообщили в ведомстве. Изготовителями являются предприятия «Владимирский консервный завод» (Владимирская область) и «7 морей» (Республика Крым). По данным Россельхознадзора, консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Килька в томатном соусе», выпущенные данными предприятиями не соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Получателям консервов было объявлено предостережение и обязали изъять данную продукцию из оборота. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы «Горбуша» с поддельным сроком годности из Приморского края. Подозрительную продукцию поставляли в пять организаций региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане в торговые сети и магазины завезли тонны некачественных рыбных консервов из Крыма и Владимирской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что на территорию Курганской области в 4 крупные сети и 7 оптово—розничных магазинов поступили 4335 кг рыбных консервов», — сообщили в ведомстве. Изготовителями являются предприятия «Владимирский консервный завод» (Владимирская область) и «7 морей» (Республика Крым). По данным Россельхознадзора, консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Килька в томатном соусе», выпущенные данными предприятиями не соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Получателям консервов было объявлено предостережение и обязали изъять данную продукцию из оборота. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы «Горбуша» с поддельным сроком годности из Приморского края. Подозрительную продукцию поставляли в пять организаций региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям