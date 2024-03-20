20 марта 2024

В торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов из Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
В Курганскую область завезли более 4 тонн некачественных консервов из рыбы Фото:

В Кургане в торговые сети и магазины завезли тонны некачественных рыбных консервов из Крыма и Владимирской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что на территорию Курганской области в 4 крупные сети и 7 оптово—розничных магазинов поступили 4335 кг рыбных консервов», — сообщили в ведомстве. Изготовителями являются предприятия «Владимирский консервный завод» (Владимирская область) и «7 морей» (Республика Крым).

По данным Россельхознадзора, консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Килька в томатном соусе», выпущенные данными предприятиями не соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Получателям консервов было объявлено предостережение и обязали изъять данную продукцию из оборота.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы «Горбуша» с поддельным сроком годности из Приморского края. Подозрительную продукцию поставляли в пять организаций региона.

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В Кургане в торговые сети и магазины завезли тонны некачественных рыбных консервов из Крыма и Владимирской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что на территорию Курганской области в 4 крупные сети и 7 оптово—розничных магазинов поступили 4335 кг рыбных консервов», — сообщили в ведомстве. Изготовителями являются предприятия «Владимирский консервный завод» (Владимирская область) и «7 морей» (Республика Крым). По данным Россельхознадзора, консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Килька в томатном соусе», выпущенные данными предприятиями не соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Получателям консервов было объявлено предостережение и обязали изъять данную продукцию из оборота. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы «Горбуша» с поддельным сроком годности из Приморского края. Подозрительную продукцию поставляли в пять организаций региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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