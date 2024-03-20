В торговые сети Кургана завезли тонны некачественных консервов из Крыма

В Кургане в торговые сети и магазины завезли тонны некачественных рыбных консервов из Крыма и Владимирской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что на территорию Курганской области в 4 крупные сети и 7 оптово—розничных магазинов поступили 4335 кг рыбных консервов», — сообщили в ведомстве. Изготовителями являются предприятия «Владимирский консервный завод» (Владимирская область) и «7 морей» (Республика Крым).
По данным Россельхознадзора, консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Килька в томатном соусе», выпущенные данными предприятиями не соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Получателям консервов было объявлено предостережение и обязали изъять данную продукцию из оборота.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы «Горбуша» с поддельным сроком годности из Приморского края. Подозрительную продукцию поставляли в пять организаций региона.
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