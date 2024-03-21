21 марта 2024

Аэропорт Тюмени построит подземное бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Крыма. Крым, убежище
В экстренных ситуациях в убежище смогут укрыться 300 человек Фото:

Аэропорт Рощино построит в Тюмени подземное бомбоубежище с парковкой, которое будет вмещать 300 человек. Заказ на разработку проектной документации объекта размещен на сайте госзакупок.

«Разработка проектной документации для строительства убежища на 300 человек. Вид сооружения — отдельно стоящее, подземное, с автостоянкой, расположенной над сооружением. Заказчик — аэропорт Рощино», — говорится в документах закупки.

В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции. Объект должен будет защитить сотрудников в случае угрозы. В мирное время там будут хранить несгораемые материалы. Расположится убежище на улице Ильюшина, где находится офис Рощино.

Согласно СНиПу, указанному в закупке, убежище необходимо для защиты от ударных волн, сейсмонагрузок, попадания снарядов и радиации. Проектная работа по объекту обойдется в 22 млн рублей, сколько будет стоить само строительство пока неизвестно.

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Аэропорт Рощино построит в Тюмени подземное бомбоубежище с парковкой, которое будет вмещать 300 человек. Заказ на разработку проектной документации объекта размещен на сайте госзакупок. «Разработка проектной документации для строительства убежища на 300 человек. Вид сооружения — отдельно стоящее, подземное, с автостоянкой, расположенной над сооружением. Заказчик — аэропорт Рощино», — говорится в документах закупки. В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции. Объект должен будет защитить сотрудников в случае угрозы. В мирное время там будут хранить несгораемые материалы. Расположится убежище на улице Ильюшина, где находится офис Рощино. Согласно СНиПу, указанному в закупке, убежище необходимо для защиты от ударных волн, сейсмонагрузок, попадания снарядов и радиации. Проектная работа по объекту обойдется в 22 млн рублей, сколько будет стоить само строительство пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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