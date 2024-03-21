Депутат Шучанского округа, член реготделения штаба НФ Михаил Рябков передал бойцам СВО с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Передали оборудование для операторов дронов-камикадзе на донецком направлении. Его закупили жители села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор средств», — говорится в сообщении. Всего на покупку оборудования было собрано более 150 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганского бойца Шому наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ. Военнослужащий сумел без оружия обезвредить беспилотник незадолго до взрыва. Также сообщалось, что курганский дрон помог военным Челентано и Консулу уничтожить до двух рот солдат ВСУ и американскую БМП Bradley. Для операторов дронов собрали сотни тысяч на покупку нового беспилотника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.