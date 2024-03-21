21 марта 2024

Курганский депутат передал оборудование для дрона-камикадзе бойцу СВО Джокеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На покупку оборудования для запуска FPV-дронов было потрачено свыше 150 тысяч рублей Фото:
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Депутат Шучанского округа, член реготделения штаба НФ Михаил Рябков передал бойцам СВО с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Передали оборудование для операторов дронов-камикадзе на донецком направлении. Его закупили жители села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор средств», — говорится в сообщении. Всего на покупку оборудования было собрано более 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганского бойца Шому наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ. Военнослужащий сумел без оружия обезвредить беспилотник незадолго до взрыва. Также сообщалось, что курганский дрон помог военным Челентано и Консулу уничтожить до двух рот солдат ВСУ и американскую БМП Bradley. Для операторов дронов собрали сотни тысяч на покупку нового беспилотника.

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Депутат Шучанского округа, член реготделения штаба НФ Михаил Рябков передал бойцам СВО с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Передали оборудование для операторов дронов-камикадзе на донецком направлении. Его закупили жители села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор средств», — говорится в сообщении. Всего на покупку оборудования было собрано более 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца Шому наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ. Военнослужащий сумел без оружия обезвредить беспилотник незадолго до взрыва. Также сообщалось, что курганский дрон помог военным Челентано и Консулу уничтожить до двух рот солдат ВСУ и американскую БМП Bradley. Для операторов дронов собрали сотни тысяч на покупку нового беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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