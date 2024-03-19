Курганцы собрали сотни тысяч на дрон для разведчиков Челентано и Консула

20 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Курганским разведчикам Челентано и Консулу купили новый дрон для борьбы с ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области собрали более 243 тысяч рублей на покупку нового дрона для шадринских разведчиков с позывными Челентано и Консул, работающих на авдеевском направлении. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Собрали для шадринских разведчиков с позывными Консул и Челентано с Авдеевского направления 243 090 рублей. Деньги пойдут на покупку квадрокоптера Mavic 3. Консул является опытным пилотом. Его работа позволила вывести из строя более двух рот противника и множество единиц техники», — указано в telegram-чате «Шадринск ЗА Победу». Ранее URA.RU писало, что курганский дрон помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley в зоне спецоперации. Об этом рассказали разведчики Челентано и Консул. Также военные записали видеообращение к землякам с просьбой приобрести для них новый беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области собрали более 243 тысяч рублей на покупку нового дрона для шадринских разведчиков с позывными Челентано и Консул, работающих на авдеевском направлении. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Собрали для шадринских разведчиков с позывными Консул и Челентано с Авдеевского направления 243 090 рублей. Деньги пойдут на покупку квадрокоптера Mavic 3. Консул является опытным пилотом. Его работа позволила вывести из строя более двух рот противника и множество единиц техники», — указано в telegram-чате «Шадринск ЗА Победу». Ранее URA.RU писало, что курганский дрон помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley в зоне спецоперации. Об этом рассказали разведчики Челентано и Консул. Также военные записали видеообращение к землякам с просьбой приобрести для них новый беспилотник.