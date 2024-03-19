19 марта 2024

Курганцы собрали сотни тысяч на дрон для разведчиков Челентано и Консула

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским разведчикам Челентано и Консулу купили новый дрон для борьбы с ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области собрали более 243 тысяч рублей на покупку нового дрона для шадринских разведчиков с позывными Челентано и Консул, работающих на авдеевском направлении. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов.

«Собрали для шадринских разведчиков с позывными Консул и Челентано с Авдеевского направления 243 090 рублей. Деньги пойдут на покупку квадрокоптера Mavic 3. Консул является опытным пилотом. Его работа позволила вывести из строя более двух рот противника и множество единиц техники», — указано в telegram-чате «Шадринск ЗА Победу».

Ранее URA.RU писало, что курганский дрон помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley в зоне спецоперации. Об этом рассказали разведчики Челентано и Консул. Также военные записали видеообращение к землякам с просьбой приобрести для них новый беспилотник.

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Жители Курганской области собрали более 243 тысяч рублей на покупку нового дрона для шадринских разведчиков с позывными Челентано и Консул, работающих на авдеевском направлении. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Собрали для шадринских разведчиков с позывными Консул и Челентано с Авдеевского направления 243 090 рублей. Деньги пойдут на покупку квадрокоптера Mavic 3. Консул является опытным пилотом. Его работа позволила вывести из строя более двух рот противника и множество единиц техники», — указано в telegram-чате «Шадринск ЗА Победу». Ранее URA.RU писало, что курганский дрон помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley в зоне спецоперации. Об этом рассказали разведчики Челентано и Консул. Также военные записали видеообращение к землякам с просьбой приобрести для них новый беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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