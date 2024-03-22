Тюменца арестовали за распространение фейков об СВО

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Тюменец под видом достоверных сообщений размещал в сообществах под постом о «специальной военной операции» непроверенную информацию Фото:

Жителя Тюмени отправили под домашний арест из-за недостоверных комментариев в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тюменской области, мужчина утверждал, что все написанное им об СВО — правда, без имеющихся на то оснований.

«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения Алексею Ч., 1991 года рождения. По версии следствия, Алексей, используя принадлежащий ему аккаунт в социальной сети, под видом достоверных сообщений размещал в сообществах под постом о „специальной военной операции“ публичные комментарии. По решению суда Алексей Ч. будет находиться под домашним арестом по 19 мая 2024 года», — указано в сообщении.

Тюменец обвинен по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Ранее URA.RU писало, что в борьбе с фейкам об СВО поможет бороться международное агентство военных корреспондентов.

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Жителя Тюмени отправили под домашний арест из-за недостоверных комментариев в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тюменской области, мужчина утверждал, что все написанное им об СВО — правда, без имеющихся на то оснований. «Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения Алексею Ч., 1991 года рождения. По версии следствия, Алексей, используя принадлежащий ему аккаунт в социальной сети, под видом достоверных сообщений размещал в сообществах под постом о „специальной военной операции“ публичные комментарии. По решению суда Алексей Ч. будет находиться под домашним арестом по 19 мая 2024 года», — указано в сообщении. Тюменец обвинен по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Ранее URA.RU писало, что в борьбе с фейкам об СВО поможет бороться международное агентство военных корреспондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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