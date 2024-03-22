Международное агентство военкоров будет бороться с фейками

Международное агентство военкоров будет бороться с недостоверной информацией

22 марта 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Издание, где работают военкоры, будет опровергать фейки (архивный снимок) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Фактчекинговый проект «Лапша Медиа» и международное информагентство International Reporters, в котором работают военные корреспонденты, стали партнерами. Вместе они будут опровергать недостоверную информацию, которая распространяется в интернете. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» (организация курирует проект). International Reporters специализируется на повестке Донбасса и Новороссии. «За последние два года значительно выросла доля фейков, связанных с проведением СВО. Особенно активно недостоверная информация распространяется в новых регионах РФ, поэтому включение журналистов Донбасса и Новороссии в верификацию информации на постоянной основе позволит поддержать местные медиа и совместно сформировать стандарты фактчекинга для всех СМИ», — рассказали в АНО «Диалог Регионы». Информагентство International Reporters было зарегистрировано в конце февраля 2024 года и собрало иностранных военных корреспондентов из шести стран. Шеф-редактором издания стала журналист из Франции Кристель Нэан. Ее инициативу по созданию СМИ поддержал президент РФ Владимир Путин. «Проект готовился полтора года для объединения иностранных военных репортеров, работающих в России, в одну команду с целью донести правду до международной общественности не только о том, что происходит в России, но и во всем мире», — рассказала Кристель Нэан. Фактчекинговый проект «Лапша Медиа», напомним, реализуется с 2022 года с участием ведущих СМИ и вузов. В том числе в нем участвуют URA.RU, НИУ ВШЭ, Президентская академия РАНХиГС и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фактчекинговый проект «Лапша Медиа» и международное информагентство International Reporters, в котором работают военные корреспонденты, стали партнерами. Вместе они будут опровергать недостоверную информацию, которая распространяется в интернете. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» (организация курирует проект). International Reporters специализируется на повестке Донбасса и Новороссии. «За последние два года значительно выросла доля фейков, связанных с проведением СВО. Особенно активно недостоверная информация распространяется в новых регионах РФ, поэтому включение журналистов Донбасса и Новороссии в верификацию информации на постоянной основе позволит поддержать местные медиа и совместно сформировать стандарты фактчекинга для всех СМИ», — рассказали в АНО «Диалог Регионы». Информагентство International Reporters было зарегистрировано в конце февраля 2024 года и собрало иностранных военных корреспондентов из шести стран. Шеф-редактором издания стала журналист из Франции Кристель Нэан. Ее инициативу по созданию СМИ поддержал президент РФ Владимир Путин. «Проект готовился полтора года для объединения иностранных военных репортеров, работающих в России, в одну команду с целью донести правду до международной общественности не только о том, что происходит в России, но и во всем мире», — рассказала Кристель Нэан. Фактчекинговый проект «Лапша Медиа», напомним, реализуется с 2022 года с участием ведущих СМИ и вузов. В том числе в нем участвуют URA.RU, НИУ ВШЭ, Президентская академия РАНХиГС и другие.