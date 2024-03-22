22 марта 2024

В аэропорту Кургана усилены меры безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация ремонта здания аэропорта. Курган, аэропорт
В курганском аэропорту особо тщательно следят за безопасностью Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В аэропорту Кургана усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковном «Крокус Сити Холле», где были застрелены более 100 человек. О мерах URA.RU рассказали в аэропорту.

«В Курганском аэропорту, как и везде, меры безопасности усилены. Подробности не подлежат оглашению», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее провел с силовиками оперштаб. Одно из решений, которое было принято — уделить особое внимание вопросам безопасности в транспорте, на вокзалах и в аэропорту. При этом власти отметили, что в регионе ситуация спокойна и стабильна.

Теракт произошел 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холле». Вооруженные террористы расстреливали людей в упор. Погибло более 100 человек. Силовики задержали подозреваемых и доставят их в Москву. Все подробности — в трансляции URA.RU.

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В аэропорту Кургана усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковном «Крокус Сити Холле», где были застрелены более 100 человек. О мерах URA.RU рассказали в аэропорту. «В Курганском аэропорту, как и везде, меры безопасности усилены. Подробности не подлежат оглашению», — пояснили в пресс-службе аэропорта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее провел с силовиками оперштаб. Одно из решений, которое было принято — уделить особое внимание вопросам безопасности в транспорте, на вокзалах и в аэропорту. При этом власти отметили, что в регионе ситуация спокойна и стабильна. Теракт произошел 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холле». Вооруженные террористы расстреливали людей в упор. Погибло более 100 человек. Силовики задержали подозреваемых и доставят их в Москву. Все подробности — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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