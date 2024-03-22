В аэропорту Кургана усилены меры безопасности

23 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В курганском аэропорту особо тщательно следят за безопасностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В аэропорту Кургана усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковном «Крокус Сити Холле», где были застрелены более 100 человек. О мерах URA.RU рассказали в аэропорту. «В Курганском аэропорту, как и везде, меры безопасности усилены. Подробности не подлежат оглашению», — пояснили в пресс-службе аэропорта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее провел с силовиками оперштаб. Одно из решений, которое было принято — уделить особое внимание вопросам безопасности в транспорте, на вокзалах и в аэропорту. При этом власти отметили, что в регионе ситуация спокойна и стабильна. Теракт произошел 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холле». Вооруженные террористы расстреливали людей в упор. Погибло более 100 человек. Силовики задержали подозреваемых и доставят их в Москву. Все подробности — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кургана усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковном «Крокус Сити Холле», где были застрелены более 100 человек. О мерах URA.RU рассказали в аэропорту. «В Курганском аэропорту, как и везде, меры безопасности усилены. Подробности не подлежат оглашению», — пояснили в пресс-службе аэропорта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее провел с силовиками оперштаб. Одно из решений, которое было принято — уделить особое внимание вопросам безопасности в транспорте, на вокзалах и в аэропорту. При этом власти отметили, что в регионе ситуация спокойна и стабильна. Теракт произошел 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холле». Вооруженные террористы расстреливали людей в упор. Погибло более 100 человек. Силовики задержали подозреваемых и доставят их в Москву. Все подробности — в трансляции URA.RU.