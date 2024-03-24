В Тюменской области достроят скандальную школу

Тюменские власти объявили тендер на поиск подрядчика для окончания строительства школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района. Аукцион открыт на сайте госзакупок. Прошлый подрядчик выполнил лишь 35% работ и сорвал сроки исполнения контракта, оставив детей без школы.
«Завершение работ по строительству школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района. Начальная цена — 312 918 864 рубля», — говорится в документах закупки.
Прошлый контракт стоил бюджету 384 млн рублей. Подрядчик, выигравший тендер — ООО «Инвестстрой», сорвал сроки исполнения и получил часть суммы, около 107 млн рублей. Он выполнил лишь 35% работ на объекте, который должен был быть сдан еще в конце 2023 года. По новому контракту школа должна быть сдана к 20 декабря 2024 года.
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