В курганских домах для обновления сетей временно отключили горячую воду

В Кургане в 38 домах временно отключили горячую воду для замены изношенных участков. Еще в 32 домах горячую воду отключили для чистки подогревателей. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».
«Из-за регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 78, 80, 149, 154, 160 в течение рабочего дня будет прекращена подача горячей воды в домах. Для проведения плановых работы по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет отключена горячая вода. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении.
Горячую воду отключили в домах, расположенных по адресам:
- 5 микрорайон, 24, 30, 30А, 34;
- 11 микрорайон, 8, 14, 15, 16, 18;
- ул. 1 Мая, 6, 8, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21;
- ул. Блюхера 66, 68;
- ул. Войкова, 24;
- ул. Гоголя, 110, 110А, 133;
- ул. Дзержинского, 57, 59, 61;
- ул. Карла Маркса, 57, 59, 61, 135, 137, 143А, 145;
- ул. Кирова, 105;
- ул. Коли Мяготина, 96, 98, 98А;
- пр. Конституции, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
- ул. Красина, 68, 70;
- ул. Краснодонская, 1, 3, 5А, 7, 7А, 9;
- ул. Пушкина, 91;
- ул. Савельева, 58;
- ул. Техническая, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14;
- ул. Томина, 78, 80, 82;
- ул. Юргамышская 4.
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