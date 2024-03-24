24 марта 2024
23 марта 2024

В курганских домах для обновления сетей временно отключили горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Подачу горячей воды возобновят к 16:00 Фото:

В Кургане в 38 домах временно отключили горячую воду для замены изношенных участков. Еще в 32 домах горячую воду отключили для чистки подогревателей. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».

«Из-за регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 78, 80, 149, 154, 160 в течение рабочего дня будет прекращена подача горячей воды в домах. Для проведения плановых работы по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет отключена горячая вода. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении.

Горячую воду отключили в домах, расположенных по адресам:

  • 5 микрорайон, 24, 30, 30А, 34;
  • 11 микрорайон, 8, 14, 15, 16, 18;
  • ул. 1 Мая, 6, 8, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21;
  • ул. Блюхера 66, 68;
  • ул. Войкова, 24;
  • ул. Гоголя, 110, 110А, 133;
  • ул. Дзержинского, 57, 59, 61;
  • ул. Карла Маркса, 57, 59, 61, 135, 137, 143А, 145;
  • ул. Кирова, 105;
  • ул. Коли Мяготина, 96, 98, 98А;
  • пр. Конституции, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
  • ул. Красина, 68, 70;
  • ул. Краснодонская, 1, 3, 5А, 7, 7А, 9;
  • ул. Пушкина, 91;
  • ул. Савельева, 58;
  • ул. Техническая, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14;
  • ул. Томина, 78, 80, 82;
  • ул. Юргамышская 4.

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В Кургане в 38 домах временно отключили горячую воду для замены изношенных участков. Еще в 32 домах горячую воду отключили для чистки подогревателей. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «Из-за регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 78, 80, 149, 154, 160 в течение рабочего дня будет прекращена подача горячей воды в домах. Для проведения плановых работы по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет отключена горячая вода. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключили в домах, расположенных по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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