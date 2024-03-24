Курганцы пересаживаются на китайские авто из-за подорожания иномарок

25 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Курганцы стали чаще интересоваться китайскими авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вырос спрос на китайские автомобили. Местные водители стали чаще интересоваться этими машинами из-за роста цен на привозные подержанные иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ. «Потребители ждут возможного подорожания поддержанных иномарок и стараются успеть с покупкой. На этом фоне покупатели чаще интересуются китайскими марками машин, которых достаточно на рынке — продажи азиатских машин продолжают расти», — рассказали URA.RU в региональном отделении Центробанка. Сообщается, что отдельные автодилеры замечают, что на транспорт в целом растет спрос. По этом причине и растут цены на автомобили. Между тем, журналисту также пояснили, что спрос на машины в Курганской области поддерживается субсидиями на автокредит для работников бюджетной сферы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за расходов на авто вырастала инфляция. Показатель достигал 7,7%. На росте инфляции также сказались высокие цены на производство и дефицит кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области вырос спрос на китайские автомобили. Местные водители стали чаще интересоваться этими машинами из-за роста цен на привозные подержанные иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ. «Потребители ждут возможного подорожания поддержанных иномарок и стараются успеть с покупкой. На этом фоне покупатели чаще интересуются китайскими марками машин, которых достаточно на рынке — продажи азиатских машин продолжают расти», — рассказали URA.RU в региональном отделении Центробанка. Сообщается, что отдельные автодилеры замечают, что на транспорт в целом растет спрос. По этом причине и растут цены на автомобили. Между тем, журналисту также пояснили, что спрос на машины в Курганской области поддерживается субсидиями на автокредит для работников бюджетной сферы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за расходов на авто вырастала инфляция. Показатель достигал 7,7%. На росте инфляции также сказались высокие цены на производство и дефицит кадров.