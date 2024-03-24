24 марта 2024
23 марта 2024

Курганцы пересаживаются на китайские авто из-за подорожания иномарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Курганцы стали чаще интересоваться китайскими авто Фото:

В Курганской области вырос спрос на китайские автомобили. Местные водители стали чаще интересоваться этими машинами из-за роста цен на привозные подержанные иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ.

«Потребители ждут возможного подорожания поддержанных иномарок и стараются успеть с покупкой. На этом фоне покупатели чаще интересуются китайскими марками машин, которых достаточно на рынке — продажи азиатских машин продолжают расти», — рассказали URA.RU в региональном отделении Центробанка.

Сообщается, что отдельные автодилеры замечают, что на транспорт в целом растет спрос. По этом причине и растут цены на автомобили. Между тем, журналисту также пояснили, что спрос на машины в Курганской области поддерживается субсидиями на автокредит для работников бюджетной сферы.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за расходов на авто вырастала инфляция. Показатель достигал 7,7%. На росте инфляции также сказались высокие цены на производство и дефицит кадров.

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В Курганской области вырос спрос на китайские автомобили. Местные водители стали чаще интересоваться этими машинами из-за роста цен на привозные подержанные иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ. «Потребители ждут возможного подорожания поддержанных иномарок и стараются успеть с покупкой. На этом фоне покупатели чаще интересуются китайскими марками машин, которых достаточно на рынке — продажи азиатских машин продолжают расти», — рассказали URA.RU в региональном отделении Центробанка. Сообщается, что отдельные автодилеры замечают, что на транспорт в целом растет спрос. По этом причине и растут цены на автомобили. Между тем, журналисту также пояснили, что спрос на машины в Курганской области поддерживается субсидиями на автокредит для работников бюджетной сферы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за расходов на авто вырастала инфляция. Показатель достигал 7,7%. На росте инфляции также сказались высокие цены на производство и дефицит кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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